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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11370113711137211373>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:03

Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:07

  UA написав:Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?
он тех фрау в казарме только на картинках видел. Вот и отвык.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:11

  Бетон написав:знаете, как львы жрут зебру, а остальные не обращая внимания, травку жуют, а пофиг. не меня же))

там одну завалили і всі ситі, прозапас на 100500 років чи на обмін із гієнами зебр не потрібно
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:16

  UA написав:Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?

тому що Хотаbша
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:20

  flyman написав:
  UA написав:Hotab
Страдаешь херней ты после поллитра.
Такие как я цивилизовано закрывают вопросы в Украине, а не все бросив тиканули в феврале 2022.
Чего у тебя все картинки с мужиками. Фрау совсем не интересны?

тому що Хотаbша

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:23

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:........
Як на мене хоча б кілька розправ над офіцерами реально б вправило мізки багатьом. При тому що взагалі нескладно то все оформити як "пропав безвісти" чи випадково підірвався на гранаті в туалеті.

Чаще этим занимаются не офицеры. Хотя офицеры виноваты в попустительстве.

такая логика, когда убивают последнего подонка без суда и следствия приводит к тому, что абсолютно все чиновники и силовики думают, а не расправятся со мной так же.
и потом с глазами срущей собачки СУДЯТ, САДЯТ и делают всё, что прикажет хозяин во власти

вы это понимаете нет?

Не понял связи с моим постом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:30

  Господар Вельзевула написав:
  UA написав:А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?


Сами себе злобные буратины.
А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте.
1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю.
2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят)
3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле
4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее.
Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?


Попытка делать людей на сорта приведет к парадоксам подобным тем что красночно показаны в произведении "Собачье Сердце" когда человека по всем параметрам последнего "буржуйского" сорта трогать не могли потому что операции умел делать только он. Ну там возникнут вопросы какой сорт лучше - армейские аватары или переплывшие Тису донатяшие айтишники, женщины у станка или мужчины-педагоги и тому подобные миллионы "оттенков серого".
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:35

  katso написав:Попытка делать людей на сорта приведет к
развалу государства. потому что методы сталина/гитлера уже не работают. и количество выехавших считайте минус один этаж, количество сзчников 2й, количество тцкашников воюющих в тылу 3й. Остается понять сколько еще этажей осталось.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:38

Це нормально?

  Wirująświatła написав:
Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490


А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 00:43

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Не аватарь, це стирає памʼять. Всі відповіді в форумі є.


UA

Чего у тебя все картинки с мужиками


Так якщо «це UA на ВЛК», то там має дєвочка перед лікарями бути?
Ти б повідомив зарані, а то такий раптовий камінг-аут..
ти завжди був дєвочкою, чи просто на старості статеві ознаки розмились?

flyman


тому що Хотаbша


Мухи стають «куколками», чи лише опаришом?)
Я на олімпіади по ботаніці не їздив :lol:


зараз навіть шлюхам з онліфанс донараховують податки ))


Віталінка , ти гірше шлюхи, чи краще? :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 19 гру, 2024 00:53, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 11370113711137211373>
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