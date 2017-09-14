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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:30
Господар Вельзевула написав: UA написав:
А якого хера ухилянти на вулицю виходять, не маючи документу про перший сорт?
Сами себе злобные буратины.
А вот тема интересная. Не хотел ее трогать,но с вашей подачи,извольте.
1 сорт-воюющие в окопах пацаны,типа Успиха,кто тут еще в окопах, объявляйтесь,причислю.
2 сорт-ухилянты в законе-брони,отсрочки, до 25 больше 60,женщины (ухилянты ибо могут но не хотят)
3 сорт-ухилянты черные, ухиляющиеся в буквальном смысле
4 сорт- сбежавшие за бугор, как следствие не разделяющие рисков отмены/приема/дрона и так далее.
Согласны с такой градацией? и куда зачислить вояк с пузом как жопа,сидящих в тылу?
Попытка делать людей на сорта приведет к парадоксам подобным тем что красночно показаны в произведении "Собачье Сердце" когда человека по всем параметрам последнего "буржуйского" сорта трогать не могли потому что операции умел делать только он. Ну там возникнут вопросы какой сорт лучше - армейские аватары или переплывшие Тису донатяшие айтишники, женщины у станка или мужчины-педагоги и тому подобные миллионы "оттенков серого".
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:38
Wirująświatła написав:
А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:53
Успіх написав: Wirująświatła написав:
А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?
а шо тут можно відповісти воно логічне продовження війни. На наступних стадіях буде ще жорсткіше.
Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 00:55
Banderlog
Муху в 211-ту.
Там сітківку підклеюють з одного заходу))
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Hotab
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:08
Hotab написав:Banderlog
Муху в 211-ту.
Там сітківку підклеюють з одного заходу))
а тебе кое что зашьют, за злоупотребление.
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:08
ЛАД написав: tester7336 написав:
на вскидку - произошла глобализация и поездку в другую страну уже не считают чем то заоблачным. изменились технические средства для перемещения. большая гибкость с финансами. тот же социум изменился в котором требуют толерантность к окружающим - уезжают же не к людоедам.
если вы не видите всех этих нюансов которые упростили миграцию населения то я не могу вам вложить в голову свое восприятие. тогда просто смотрите сколько лямов украинцев выехало и за какой срок. такое раньше было?
Во-первых миграции народов были всегда. Но это не главное. Мы, вроде, говорили о том, что сбегут богатые люди. У них точно возможность выехать/сбежать была всегда. Да не было самолётов. Так у нас сейчас рейсовые тоже не летают. О бегстве всего народа речи не было.
А так, я уже писал об эмиграции в Канаду. Можно вспомнить о белоэмигрантах, об эмигрантах социал-демократах и пр. революционерах. Всё это были не единичные случаи.
А просто поездка в другую страну считалась чем-то заоблачным для бедноты, а богатые люди прекрасно ездили. Хотя, конечно, поездки требовали больше времени.
когда вы писали про всеобщую мобилизацию за 200 лет то там шла речь про всех а не только про зажиточных. я ведь не даром вспомнил 200 лет что бы вы тот текст вспомнили.
и я не отрицал что раньше не было миграции. я сказал что она стала намного проще. перечитайте еще раз что я пишу.
не только поездки стали проще. вообще перемещение и социализация стали проще на новом месте.
Востаннє редагувалось tester7336
в Чет 19 гру, 2024 01:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:09
ЛАД написав: andrijk777 написав:
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
Первая, но не любой ценой.
А такої опії вже немає. Поїзд пішов.
Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:11
Wirująświatła написав: Hotab написав:Banderlog
Муху в 211-ту.
Там сітківку підклеюють з одного заходу))
а тебе кое что зашьют, за злоупотребление.
Віталінка, ти теж в 211-у, щоб тобі визначили нарешті стать?))
Дивись, а то потім не зашиють.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:18
Один кадр порахував, що якби пу дав по мільйону дерев"яних кожному українцю, то 18 млн виїхали би в перший рік, ще в наступний ще стільки, і це було б дешевше
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Додано: Чет 19 гру, 2024 01:21
flyman написав:
Один кадр порахував, що якби пу дав по мільйону дерев"яних кожному українцю, то 18 млн виїхали би в перший рік, ще в наступний ще стільки, і це було б дешевше
Якщо розділити на 140 доларів/міс, це скільки місяців вийшло б?
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