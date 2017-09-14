Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює. Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти. Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати.
Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.