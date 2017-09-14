Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює. Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти. Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати.
Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.
Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
чет вас не туда понесло. классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.
ЗЫ много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо. А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.
Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює. Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти. Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати.
ж
Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.
А як може бути інакше? Читайте казочку про кібальчіша. Нехай вона і про комуністів і буржуїнів,но війна того ж типу -тотальна і сценарій наш. Звичайно проти прєвосходящих сил вона доходить до 10 річних. Там вкінці ,правда як ломанувся проти буржуїнів світовий пролетаріат і побив всіх буржуїнів. Думаю світова демократія і за нас відомстить авторитаризму) як там було? Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться от така хєрня малята і плохішам доведеться тримати стрій.