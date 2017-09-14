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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11370113711137211373

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 01:22

  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:


Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 01:34

  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.


чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.

ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 02:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Прикордонники-земляки втекли у сусідню країну, а винним визнали їх колегу-чергового

https://sud.ua/uk/news/publication/3184 ... e_vignette
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:08

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.


чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.

ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?

ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо.
А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:23

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:
ж

Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.

А як може бути інакше? Читайте казочку про кібальчіша. Нехай вона і про комуністів і буржуїнів,но війна того ж типу -тотальна і сценарій наш.
Звичайно проти прєвосходящих сил вона доходить до 10 річних.
Там вкінці ,правда як ломанувся проти буржуїнів світовий пролетаріат і побив всіх буржуїнів.
Думаю світова демократія і за нас відомстить авторитаризму) як там було? Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться :lol: от така хєрня малята і плохішам доведеться тримати стрій.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 04:06

  Hotab написав:
  flyman написав:Один кадр порахував, що якби пу дав по мільйону дерев"яних кожному українцю, то 18 млн виїхали би в перший рік, ще в наступний ще стільки, і це було б дешевше

Якщо розділити на 140 доларів/міс, це скільки місяців вийшло б? :D

Шо там в Хартуме любовник ждёт почесать о твоё дупло свою ящерицу?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 05:48

В ходе атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод АО "НЗНП" в Новошахтинске. Также целью атаки были аэродромы в Таганроге и Батайске.
https://t.me/vchkogpu/53391

По ссылке видео
Wirująświatła
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  #<1 ... 11370113711137211373
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