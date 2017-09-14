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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11371113721137311374>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:08

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.


чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.

ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?

ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо.
А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 03:23

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:
ж

Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.

А як може бути інакше? Читайте казочку про кібальчіша. Нехай вона і про комуністів і буржуїнів,но війна того ж типу -тотальна і сценарій наш.
Звичайно проти прєвосходящих сил вона доходить до 10 річних.
Там вкінці ,правда як ломанувся проти буржуїнів світовий пролетаріат і побив всіх буржуїнів.
Думаю світова демократія і за нас відомстить авторитаризму) як там було? Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться :lol: от така хєрня малята і плохішам доведеться тримати стрій.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 05:48

В ходе атаки был поражен нефтеперерабатывающий завод АО "НЗНП" в Новошахтинске. Также целью атаки были аэродромы в Таганроге и Батайске.
https://t.me/vchkogpu/53391

По ссылке видео
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:25

  Banderlog написав:
  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.


чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.

ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?

ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо.
А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.


те що ви зараз розказуєте - це розширення третього класу.
а не про їх створення як ви трохи раніше написали.
і таки так - на 95му кварталі просто дуже добре видно створення державою класів. хто на фронт а хто ні.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:43

  Banderlog написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:
ж

Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.

А як може бути інакше? Читайте казочку про кібальчіша. Нехай вона і про комуністів і буржуїнів,но війна того ж типу -тотальна і сценарій наш.
Звичайно проти прєвосходящих сил вона доходить до 10 річних.
Там вкінці ,правда як ломанувся проти буржуїнів світовий пролетаріат і побив всіх буржуїнів.
Думаю світова демократія і за нас відомстить авторитаризму) як там було? Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться :lol: от така хєрня малята і плохішам доведеться тримати стрій.

Саме так...якщо війна перейде у формат ще більш по-справжньому.
А поки все ж таки є рамки і пісні про "ескалації".
Тобто "еліти" сторін реально почнуть іпошить друг друга. Питання виживання торкнеться них.
От тоді піде на рівні низів пляска по повній.
А поки все ж таки хоч залишки про права, закони, демократія тощо.

Нарід не розуміє, що поки оті класи, це ознака врегульованості...
І на горі, і на низу.
Коли або якщо дійде до фази зникнення класування, то -- да, рівність настане.... але вже по суцільному беспределу.
Ключове слово - суцільному. Вже суцільному.

Хз що краще))
Вибірковий беспредел чи суцільний))
Яка лотерея краще... Для кожної окремої особи.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:51

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:


Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.


Ну так а нафиг нужны такие методы если "и сразу было понятно что они не помогут"? Смысл в них? Просто прикольно когда кому то плохо?

Анекдот згадується про батька з сином й "а що робити, що робити?!"
katso
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 09:56

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490


А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?


так Шаман уже натякнув що то напевно вбивця чи гвалтівник і так йому й треба, нічого заступатись
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо.
А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.

тільки незрозуміло одне, як переловлять весь другий сорт то хто буде бусифіковувати ментів та тцк-шників?
Чи спочатку підуть жінки та 12-річні?
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успих, скільки будинків побудували командирам?
Мені не буде соромно за якість сподіваюсь? Армували кладку?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Коли або якщо дійде до фази зникнення класування, то -- да, рівність настане.... але вже по суцільному беспределу.
Ключове слово - суцільному. Вже суцільному.
Хз що краще))
Вибірковий беспредел чи суцільний))

стосовно безпредєлу. Вже прямо зараз "ухилянту" на авто без різниці чи він має права, страховку, чи пяний або обкурений, чи навіть труп в багажнику, тому що якщо зупинять а дані не оновлено/відстрочки нема то шлях тільки один.
Частина хлопців вже носять газові балончики, вже навіть пару відео було як ними відбиваються від рекрутерів. А піде новий "виток демократії" то замість балончика буде дідова мисливська рушниця
Востаннє редагувалось Letusrock в Чет 19 гру, 2024 10:07, всього редагувалось 1 раз.
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