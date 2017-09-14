detroytred написав:Коли або якщо дійде до фази зникнення класування, то -- да, рівність настане.... але вже по суцільному беспределу. Ключове слово - суцільному. Вже суцільному. Хз що краще)) Вибірковий беспредел чи суцільний))
стосовно безпредєлу. Вже прямо зараз "ухилянту" на авто без різниці чи він має права, страховку, чи пяний або обкурений, чи навіть труп в багажнику, тому що якщо зупинять а дані не оновлено/відстрочки нема то шлях тільки один. Частина хлопців вже носять газові балончики, вже навіть пару відео було як ними відбиваються від рекрутерів. А піде новий "виток демократії" то замість балончика буде дідова мисливська рушниця
Обгорюється стадія, коли торкнеться "неухилянтів". З "ухилянтами" (не оновившими дані) все вже визначено і ясно. Але вони хлопці дуже шустрі...не дадуть кількість.
Коли система вже не дає результат, а він потрібен, то два шляхи: або в диктат, або в анархію. Або в анархію через спробу диктату. (Є, правда, ще хфантастичний -- реформувати, вдосконалити систему).
Історично склалося, що українці схильні до другого шляху... А рашики до першого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
tester7336 написав:ЗЫ много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо. А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.[/quote]
те що ви зараз розказуєте - це розширення третього класу. а не про їх створення як ви трохи раніше написали. і таки так - на 95му кварталі просто дуже добре видно створення державою класів. хто на фронт а хто ні.[/quote]
Добрий ранок . Давайте про нас .
....."розширення третього класу воює ".... Яка чортівня тримає вас ? Яка причина що ви в отказі ?
Вообще, граждане Украины, очень полезно сейчас пробежаться по страницам медийных и просто «воинов». Они повально гыгыкают по поводу издевательств над такими же как вы гражданами Украины (хотя бы и аватарами) со стороны командования, выявленных в 211-й бригаде. Это к вопросу о том, что они тут придут и порядок наведут. Публичное одобрение пыток и призывы их продолжать. .... Всех этих гыгыкающих еще лечить придется.
так і бачу чим довше війна тим "сильніша" буде післявоєнна єдність