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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1137211373113741137511376>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:06

  Letusrock написав:
  Успіх написав:Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490

так Шаман уже натякнув що то напевно вбивця чи гвалтівник і так йому й треба, нічого заступатись

Если честно это уже какой то пздц: под любым силовым задержанием тег безпредел ТЦК, под любым обстрелом, паникой тег атака орешником.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:15

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Коли або якщо дійде до фази зникнення класування, то -- да, рівність настане.... але вже по суцільному беспределу.
Ключове слово - суцільному. Вже суцільному.
Хз що краще))
Вибірковий беспредел чи суцільний))

стосовно безпредєлу. Вже прямо зараз "ухилянту" на авто без різниці чи він має права, страховку, чи пяний або обкурений, чи навіть труп в багажнику, тому що якщо зупинять а дані не оновлено/відстрочки нема то шлях тільки один.
Частина хлопців вже носять газові балончики, вже навіть пару відео було як ними відбиваються від рекрутерів. А піде новий "виток демократії" то замість балончика буде дідова мисливська рушниця

Обгорюється стадія, коли торкнеться "неухилянтів". З "ухилянтами" (не оновившими дані) все вже визначено і ясно. Але вони хлопці дуже шустрі...не дадуть кількість.

Коли система вже не дає результат, а він потрібен, то два шляхи: або в диктат, або в анархію. Або в анархію через спробу диктату.
(Є, правда, ще хфантастичний -- реформувати, вдосконалити систему).

Історично склалося, що українці схильні до другого шляху...
А рашики до першого.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:26

  tester7336 написав:ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?

ну ну. Одразу й з квартала) ні, система працює не так. Вона йде по шляху мінімального спротиву. Але завдання виконуються. Хіба не бачите що чим дальше тим параметри придатності розширюються? Це ато могло тривати й 100 років при тій кількості задіяних сил і засобів. І мало кого б заділо.
А даж при такій математиці як зараз всіх перелопатять років за 4.[/quote]

те що ви зараз розказуєте - це розширення третього класу.
а не про їх створення як ви трохи раніше написали.
і таки так - на 95му кварталі просто дуже добре видно створення державою класів. хто на фронт а хто ні.[/quote]


Добрий ранок .
Давайте про нас .

....."розширення третього класу воює "....
Яка чортівня тримає вас ?
Яка причина що ви в отказі ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:36

Вообще, граждане Украины, очень полезно сейчас пробежаться по страницам медийных и просто «воинов».
Они повально гыгыкают по поводу издевательств над такими же как вы гражданами Украины (хотя бы и аватарами) со стороны командования, выявленных в 211-й бригаде.
Это к вопросу о том, что они тут придут и порядок наведут.
Публичное одобрение пыток и призывы их продолжать.
....
Всех этих гыгыкающих еще лечить придется.

так і бачу чим довше війна тим "сильніша" буде післявоєнна єдність
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:42

  холява написав:Яка причина

Яка різниця-то?!
Суть одна -- от несвідомий або недостатньо свідомий. І все.

І що з цим несвідомим робити?
І коли їх не один-два, а вся залишившаяся частка суспільства.
От що з ними робити?

Вмовлянням (агітацією, пропагандою, закликами до совісті тощо) не діє.
Примусом?

Так так само більшовики, коммі намагались достукатися, примусити масового несвідомого пересічного...
Вдалося лише отими заходами.......
Повторяти?

І що робити з несвідомими?
Або з ситуацією, яка склалася -- вичерпалися свідомі.
Які пропозиції?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Обгорюється стадія, коли торкнеться "неухилянтів". З

вже
https://www.facebook.com/FediiencoAlexa ... embed_post
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:45

  alex_dvornichenko написав:
  Letusrock написав:
  Успіх написав:Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490

так Шаман уже натякнув що то напевно вбивця чи гвалтівник і так йому й треба, нічого заступатись

Если честно это уже какой то пздц: под любым силовым задержанием тег безпредел ТЦК, под любым обстрелом, паникой тег атака орешником.

Жах закарпатських очей
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:52

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Обгорюється стадія, коли торкнеться "неухилянтів". З

вже
https://www.facebook.com/FediiencoAlexa ... embed_post

Тоді щось мені це нагадує.
Але без коментарів.
Прометей на іншому поверсі))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:55

  холява написав:Добрий ранок .
Давайте про нас .

....."розширення третього класу воює "....
Яка чортівня тримає вас ?
Яка причина що ви в отказі ?


я вже вам казав - документи в мене в порядку.
а бігти попереду з власної ініціативи - вибачте але мені вже далеко не 20. система пережує і виплюне.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді щось мені це нагадує.

Веселий був випадок нещодавно: син колеги пішов оформлювати відстрочку. До кінця року ще має відстрочку як студент, а з вересня працює в школі вчителем.
Його батько працює в ТЦК.
І тим не меш, телефон відібрали, в кабінеті закрили і почали "пресувати", щоб підписав контракт. Так цілий день протримали і тільки ввечері відпустили з словами "цілий день даремно витратили на тебе"
Дюрі-бачі
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