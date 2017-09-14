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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11373113741137511376>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:57

  Hotab написав:Жах закарпатських очей

Что-что вы говорите? -- закон нужно соблюдать? :roll:
До мене як члена Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП.
Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І що з цим несвідомим робити?
І коли їх не один-два, а вся залишившаяся частка суспільства.
От що з ними робити?

Вмовлянням (агітацією, пропагандою, закликами до совісті тощо) не діє.
Примусом?


Примусова деелоїзація.
Мільйонів.

Але і якісні тренування.
В т.ч. і як не видати себе дронам. Бо вже 2024 а не 2022...
Хай місяць потренувались.

Місяць-два покопали-облаштували 2-3...10 лінію оборони. Звикли до вибухів.

І місяць-два на нулях.

І демобілізація.

Все в комплексі й обмежений час (обов`язково) -- реально витримати.

Або сзч.
І оте право на одне повернення “безплатно”.
Це ще і як спосіб змінити частину, коли легально не виходить.


От так можна було би воювати хоч і ціле століття...
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:07

Бобуа
Спочатку треба зробити оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби.

Бо інакше отака деелоїзація точна копія спроби більшовиків дехолопіізації.
Холоп і залишився холопом в холопських умовах. Тільки з чзіркою на лобі.

Питання стояло: як примусити??

Головне:
Якщо далеко не всі свідомі добровольці витримують оту систему, то чого ж тоді можна отримати і чекати від несвідомих??
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:21

Казки, байки, та інші небелиці)))

  Bobua написав:
  detroytred написав:І що з цим несвідомим робити?
І коли їх не один-два, а вся залишившаяся частка суспільства.
От що з ними робити?

Вмовлянням (агітацією, пропагандою, закликами до совісті тощо) не діє.
Примусом?


Примусова деелоїзація.
Мільйонів.

Але і якісні тренування.
В т.ч. і як не видати себе дронам. Бо вже 2024 а не 2022...
Хай місяць потренувались.

Місяць-два покопали-облаштували 2-3...10 лінію оборони. Звикли до вибухів.

І місяць-два на нулях.

І демобілізація.

Все в комплексі й обмежений час (обов`язково) -- реально витримати.

Або сзч.
І оте право на одне повернення “безплатно”.
Це ще і як спосіб змінити частину, коли легально не виходить.


От так можна було би воювати хоч і ціле століття...

Демобілізація = сзч!


- вони вимагають демобілізації! Але ж ми не можемо її зробити - це ж дуже дорого для держави!

- так дорого. Але!!! Можна демобілізацію зробити безкоштовною для держави!
Ба, більше - її можна зробити ще й на користь державі!

- як? Як?

- сзч! І держава нічого не винна! Ще й сзчешники будуть винні державі! :lol:
І сзчешники - будуть, наче, як привиди...
А якщо б зробити демобілізацію, то дембілізовані що? Так, почнуть качати свої права!
А воно нам треба? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:33

  Bobua написав:Примусова деелоїзація.
Мільйонів.


чому деелоїзація мільйонів а не всіх?
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:42

Не менш цікаво, як можна примусити (саме примусити) бути вільним козаком (неелоєм)?

Це як коммі отими таборами, нквд, трійками, мєнтами і т.д. примушували стати "вольным человеком" "настоящим стойким борцом" тощо.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Насильно мобилизованных выводят под конвоем.

Як зеків, з автоматами по одному.
Капець
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 11:59

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?

Первая, но не любой ценой.

А такої опії вже немає. Поїзд пішов.
Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.

Опции есть всегда.
Если предложат полную и безоговорочную капитуляцию, то вряд ли стоит соглашаться, как вы считаете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:01

  Бетон написав:Насильно мобилизованных выводят под конвоем.

Як зеків, з автоматами по одному.
Капець

вовочка примерил мундир сталина... понравилось.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:07

Ні.
Саме дурне в критичних ситуаціях це напівміри...
Ні туди і не сюди.
Це дуже дорого. Як мінімум.
І результат малоймовірний.
Хоча шанс залишається.
detroytred
 
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