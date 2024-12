andrijk777 написав:

ЛАД написав: andrijk777 написав: 1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.

2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.

Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша? 1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?

Первая, но не любой ценой. Первая, но не любой ценой.

А такої опії вже немає. Поїзд пішов.Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.