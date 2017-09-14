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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 10:57
Hotab написав:
Жах закарпатських очей
Что-что вы говорите? -- закон нужно соблюдать?
До мене як члена Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП.
Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 10:59
detroytred написав:
І що з цим несвідомим робити?
І коли їх не один-два, а вся залишившаяся частка суспільства.
От що з ними робити?
Вмовлянням (агітацією, пропагандою, закликами до совісті тощо) не діє.
Примусом?
Примусова деелоїзація.
Мільйонів.
Але і якісні тренування.
В т.ч. і як не видати себе дронам. Бо вже 2024 а не 2022...
Хай місяць потренувались.
Місяць-два покопали-облаштували 2-3...10 лінію оборони. Звикли до вибухів.
І місяць-два на нулях.
І демобілізація.
Все в комплексі й обмежений час (обов`язково) -- реально витримати.
Або сзч.
І оте право на одне повернення “безплатно”.
Це ще і як спосіб змінити частину, коли легально не виходить.
От так можна було би воювати хоч і ціле століття...
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Bobua
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:07
Бобуа
Спочатку треба зробити оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби.
Бо інакше отака деелоїзація точна копія спроби більшовиків дехолопіізації.
Холоп і залишився холопом в холопських умовах. Тільки з чзіркою на лобі.
Питання стояло: як примусити??
Головне:
Якщо далеко не всі свідомі добровольці витримують оту систему, то чого ж тоді можна отримати і чекати від несвідомих??
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 19 гру, 2024 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:21
Bobua написав: detroytred написав:
І що з цим несвідомим робити?
І коли їх не один-два, а вся залишившаяся частка суспільства.
От що з ними робити?
Вмовлянням (агітацією, пропагандою, закликами до совісті тощо) не діє.
Примусом?
Примусова деелоїзація.
Мільйонів.
Але і якісні тренування.
В т.ч. і як не видати себе дронам. Бо вже 2024 а не 2022...
Хай місяць потренувались.
Місяць-два покопали-облаштували 2-3...10 лінію оборони. Звикли до вибухів.
І місяць-два на нулях.
І демобілізація
.
Все в комплексі й обмежений час (обов`язково) -- реально витримати.
Або сзч
.
І оте право на одне повернення “безплатно”.
Це ще і як спосіб змінити частину, коли легально не виходить.
От так можна було би воювати хоч і ціле століття...
Демобілізація = сзч!
- вони вимагають демобілізації! Але ж ми не можемо її зробити - це ж дуже дорого для держави!
- так дорого. Але!!! Можна демобілізацію зробити безкоштовною для держави!
Ба, більше - її можна зробити ще й на користь державі!
- як? Як?
- сзч! І держава нічого не винна! Ще й сзчешники будуть винні державі!
І сзчешники - будуть, наче, як привиди...
А якщо б зробити демобілізацію, то дембілізовані що? Так, почнуть качати свої права!
А воно нам треба?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:33
Bobua написав:
Примусова деелоїзація.
Мільйонів.
чому деелоїзація мільйонів а не всіх?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:42
Не менш цікаво, як можна примусити (саме примусити) бути вільним козаком (неелоєм)?
Це як коммі отими таборами, нквд, трійками, мєнтами і т.д. примушували стати "вольным человеком" "настоящим стойким борцом" тощо.
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detroytred
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:46
Насильно мобилизованных выводят под конвоем.
Як зеків, з автоматами по одному.
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Бетон
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Додано: Чет 19 гру, 2024 11:59
andrijk777 написав: ЛАД написав: andrijk777 написав:
1.Україна ослаблена, значить потрібно заключати мир любою ціною.
2.Україна ослаблена, але РФ також ослаблена(і ослабляється) тому воюємо до кінця.
Це 2 діаметрально різні позиції. Яка з них ваша?
Первая, но не любой ценой.
А такої опії вже немає. Поїзд пішов.
Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.
Опции есть всегда.
Если предложат полную и безоговорочную капитуляцию, то вряд ли стоит соглашаться, как вы считаете?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:01
Бетон написав:
Насильно мобилизованных выводят под конвоем.
Як зеків, з автоматами по одному.
Капець
вовочка примерил мундир сталина... понравилось.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 12:07
Ні.
Саме дурне в критичних ситуаціях це напівміри...
Ні туди і не сюди.
Це дуже дорого. Як мінімум.
І результат малоймовірний.
Хоча шанс залишається.
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detroytred
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