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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1137411375113761137711378 ... 11380>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:07

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:А такої опії вже немає. Поїзд пішов.
Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.

Опции есть всегда.
Если предложат полную и безоговорочную капитуляцию, то вряд ли стоит соглашаться, как вы считаете?

Судячи з написаного пропозиція ВЖЕ є. ВЖЕ готова. Відповідно всього 2 варіанти: Або її прийняти(яка є) або відмовитись(воюємо далі).
Ви за який варіант? Хоча питання трохи не коректне бо ми не знаємо що там в тій пропозиції. Але я однозначно за "прийняти".

*Між іншим Байден-скотина зараз дає Україні зброю щоб Україна не прийняла цю пропозицію і воювала далі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:10

  detroytred написав:Ні.
Саме дурне в критичних ситуаціях це напівміри...
Ні туди і не сюди.
Це дуже дорого. Як мінімум.
І результат малоймовірний.
Хоча шанс залишається.

вы отбираете у меня хлеб, к вашему посту даже добавить нечего. у нас сейчас диллема выбора между дорого и неэффективно. Хотя неэффективно тоже дорого, но что мешает отправлять бусифицированных на фронт без подготовки, экипировки и оружия? винтовка мосина и норм. тем более не у всех зрение в порядке.

я это вижу как борьбу здравого смысла с дурью. и увы дурь уверенно побеждает. уже писал было бы неплохо зеленскому возить собой жертв вымогательства 211й и всем объяснять как такое могло произойти. Так же можно возить избитых в ТЦК. И тоже объяснять по какому закону их избили.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:20

  Господар Вельзевула написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
Не розумієте що це тимчасово хтось тут ? А ви там? Вас просто трудніше і неудобніше взяти.
Но взявши проміжок в ще 3 роки такого балансу фронту то правда підуть всі. І багатодітні і ходячі інваліди і льотчики і студенти і підводники. Це пряма логіка війни. Останніх впирающихся будуть не заламувати і тягти а розстрілювати. :lol:


Во! и я про то говорю. Причем тычу носом в исторические факты- есть примеры, все это уже было. Всех на ухналь,и заслуженно,ибо нехер сидеть на диване и воевать чужими руками. И расстрелы были,в прямом смысле слова, могу и ссылку на вики дать-идет по улице мужик- патруль к нему, доки проверить, вдруг там имеет право. Не имеет-нахер шлепнули и все. Детей с 10 лет забирали-вот это была экзистенциальная война!Понятно,что не помогло,так оно и сразу было понятно.

Это где?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:22

Тариф на електроенергію для населення у 2025 р. зросте до 9 грн/кВт-год, — голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

«Такого значення він досягне не відразу, з червня наступного року його підвищать у півтора рази, а далі ще буде один чи два етапи підвищення».
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:35

  tester7336 написав:
  Banderlog написав:Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.


чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.

ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?

А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?
И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?
Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:40

  ЛАД написав:А что, государство когда-то говорило,
государство не может говорить. У него нет рта и голосовых связок. А вот чиновники несут любой бред, то кофе в Крыму, то не готовы к переговорам, а потом готовы, но при условии отката путина к границам 2022-1991.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 12:50

  ЛАД написав:А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?
И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?
Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.


что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать? :lol:
а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:18

  _hunter написав:
  Hotab написав:Жах закарпатських очей

Что-что вы говорите? -- закон нужно соблюдать? :roll:
До мене як члена Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян так і від організацій щодо протиправних дій ТЦК та СП.
Змушений констатувати що намітилась нова тенденція – працівники ТЦК примусово мобілізують працівників які мають при собі документи які підтверджують їх бронювання.

Льотчики бачать лиш соринку в очах форумних "колег", а дубову колоду в державних очах в упор не помічають. Все те про що зараз пишуть Лубінець, депутати, закордонні ЗМІ раніше було "наративи, іпсо і брехня ухилянтів". А скільки ще буде, тільки як завжди на прийняття нових реалій буде потрібно біля півроку
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:20

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:А такої опії вже немає. Поїзд пішов.
Ще раз, про вибір який стоїть перед Україною(Зеленським): There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility.

Опции есть всегда.
Если предложат полную и безоговорочную капитуляцию, то вряд ли стоит соглашаться, как вы считаете?

Судячи з написаного пропозиція ВЖЕ є. ВЖЕ готова. Відповідно всього 2 варіанти: Або її прийняти(яка є) або відмовитись(воюємо далі).
Ви за який варіант? Хоча питання трохи не коректне бо ми не знаємо що там в тій пропозиції. Але я однозначно за "прийняти".

*Між іншим Байден-скотина зараз дає Україні зброю щоб Україна не прийняла цю пропозицію і воювала далі.

Если вы имеете ввиду "пропозицію" Орбана, то это совсем не о том.
У него речь идёт о рождественском перемирии, т.е. всего на несколько дней, может, на неделю, максимум. И, как вы и написали, "ми не знаємо що там в тій пропозиції".
Но я думаю, что для такого перемирия особых условий нет, так что я тоже за такое перемирие. Хотя опять же не известно, как эту идею воспринял Путин. А наши не хотят предоставлять инициативу Орбану, что тоже понятно - он может такое "наинициативничать"... Возможно, если бы это исходило от другого, и наша реакция была бы другая.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:22

  detroytred написав:Не менш цікаво, як можна примусити (саме примусити) бути вільним козаком (неелоєм)?

Це як коммі отими таборами, нквд, трійками, мєнтами і т.д. примушували стати "вольным человеком" "настоящим стойким борцом" тощо.

як кажуть бджолярі: з цього роя небуде нічого.

Якщо за 4ст+. "дружби", "союза", кріпацтва, більшовіків, царів, голодоморів, воєн та всього іншого, вільнолюдь так і лишився вільнолюдєм, і тут прийшли піонери в шортіках і вирішили, що перевершать самого Кобу з вусами.
flyman
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