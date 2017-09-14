ЛАД написав:А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать? И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте? Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.
что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать? а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.
А ВОВ "были намного поскромнее" не только артисты. В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате. И речь шла не о понимании, а факте. Почему здесь вспоминают только 95 квартал, а не других артистов? От других они отличаются только тем. что 5 лет назад они выступали вместе с Зеленским. Поэтому они должны бежать на фронт впереди всех?
А о тех, кто за сценой, мы просто ничего не знаем.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 гру, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
власть могда дотянутся далеко не совсем. про сталинское ссср у нас крайне однобокая информация. допустим мои предки жили в деревне от которой до ближайшей больницы/милиции 30км по бездорожью. И никто их не трогал ни репрессии ни лагеря. Некому и не начем было туда доехать. А если бы и доехали, ружьё было в каждом доме, те нквдисты пропали бы безвести, волки бы их с удовольствием съели. Там жили по своим законам и без разрешения хозяев входить в чей-то дом было опасно для жизни.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
власть могда дотянутся далеко не совсем. про сталинское ссср у нас крайне однобокая информация. допустим мои предки жили в деревне от которой до ближайшей больницы/милиции 30км по бездорожью. И никто их не трогал ни репрессии ни лагеря. Некому и не начем было туда доехать. А если бы и доехали, ружьё было в каждом доме, те нквдисты пропали бы безвисти, волки бы их с удовольствием съели.
Почему то уверен, что деревню в которой системно пропадают НКВДисты раскатали бы танком.
alex_dvornichenko написав:Почему то уверен, что деревню в которой системно пропадают НКВДисты раскатали бы танком.
зачем лезть туда куда сложно дотянуться, если под боком есть места с высокой плотностью населения, нквдистов и стукачей? для справки в те села электроэнергию притянули в 49м году. То есть про них вообще не думали и не помнили.
Успіх написав:Але як і попадуться, то пох. Нехай беруть в сізо. Буду сидіти!
наивность. никаких сизо. штраф баты, те же лопаты только с цепями на руках и ногах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 13:43, всього редагувалось 3 разів.
detroytred написав:Бобуа Спочатку треба зробити оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби.
Бо інакше отака деелоїзація точна копія спроби більшовиків дехолопіізації. Холоп і залишився холопом в холопських умовах. Тільки з чзіркою на лобі.
Питання стояло: як примусити??
Головне: Якщо далеко не всі свідомі добровольці витримують оту систему, то чого ж тоді можна отримати і чекати від несвідомих??
detroytred написав:Не менш цікаво, як можна примусити (саме примусити) бути вільним козаком (неелоєм)?
Це як коммі отими таборами, нквд, трійками, мєнтами і т.д. примушували стати "вольным человеком" "настоящим стойким борцом" тощо.
Та легко. Просто мобілізувати. Примусово. І описати людині план. Або от зараз тренуєшся, ось тобі інструктори з фронту, тренуєтесь разом з дронарями, і всі будете розуміти як все на нулі; потім ще покопаєте подалі від нуля; а тоді вже зовсім готовенькі на нуль. Або він прийде на вами ж накопане... Або одразу в сзч. І якщо не повернутись -- то вже буде документально засвідчений елой. З відповідним обмеженням прав.
Інструмент вже є. Ота можливість повертатись із сзч. Робить і деелоїзацію, і “оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби”.
Ще до нього треба демобілізац. Офіційн. Тоді й мобілізац. піде легше.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 19 гру, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.