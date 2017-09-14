Додано: Чет 19 гру, 2024 13:27

tester7336 написав: ЛАД написав: А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?

И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?

Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами. А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.



что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать?

а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее. что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать?а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.

А ВОВ "были намного поскромнее" не только артисты.В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.И речь шла не о понимании, а факте.Почему здесь вспоминают только 95 квартал, а не других артистов? От других они отличаются только тем. что 5 лет назад они выступали вместе с Зеленским. Поэтому они должны бежать на фронт впереди всех?А о тех, кто за сценой, мы просто ничего не знаем.