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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113751137611377113781137911380>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:22

Тг Канал
https://t.me/s/odshbr79?before=196

Найпотужніша найкраща 79 дшв бригада. Якщо не помиляюсь саме на Курахівському напрямку. Майже кожного дня неймовірна кількість відбиття штурмів, знищення техніки та ворогів.

І от як? Як рфяни просуваються? Як вони йдуть на штурми?
Це якійсь анреал...
І причини як вони досягають цього ніяк не відміняють наслідку -- вони сунуть і сунуть штурмувати далі.

Так це елітна 79...
І що планується протиставити цьому ходу подій?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:23

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Насильно мобилизованных выводят под конвоем.

Як зеків, з автоматами по одному.
Капець

вовочка примерил мундир сталина... понравилось.

а люлька де? невже:
«Стой! выпала люлька с табаком; не хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!»
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:25

  Wirująświatła написав:
Тариф на електроенергію для населення у 2025 р. зросте до 9 грн/кВт-год, — голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

«Такого значення він досягне не відразу, з червня наступного року його підвищать у півтора рази, а далі ще буде один чи два етапи підвищення».

Тарифы, вполне возможно, повысят, но Олег Попенко большой болтун и на его слова я бы полагаться не стал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:27

  Wirująświatła написав:
Тариф на електроенергію для населення у 2025 р. зросте до 9 грн/кВт-год, — голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко

«Такого значення він досягне не відразу, з червня наступного року його підвищать у півтора рази, а далі ще буде один чи два етапи підвищення».

Україна це Европа!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:27

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?
И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?
Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.


что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать? :lol:
а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.

А ВОВ "были намного поскромнее" не только артисты.
В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
И речь шла не о понимании, а факте.
Почему здесь вспоминают только 95 квартал, а не других артистов? От других они отличаются только тем. что 5 лет назад они выступали вместе с Зеленским. Поэтому они должны бежать на фронт впереди всех?

А о тех, кто за сценой, мы просто ничего не знаем.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 гру, 2024 13:34, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:34

  ЛАД написав:В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
власть могда дотянутся далеко не совсем. про сталинское ссср у нас крайне однобокая информация. допустим мои предки жили в деревне от которой до ближайшей больницы/милиции 30км по бездорожью. И никто их не трогал ни репрессии ни лагеря. Некому и не начем было туда доехать. А если бы и доехали, ружьё было в каждом доме, те нквдисты пропали бы безвести, волки бы их с удовольствием съели. Там жили по своим законам и без разрешения хозяев входить в чей-то дом было опасно для жизни.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:36

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
власть могда дотянутся далеко не совсем. про сталинское ссср у нас крайне однобокая информация. допустим мои предки жили в деревне от которой до ближайшей больницы/милиции 30км по бездорожью. И никто их не трогал ни репрессии ни лагеря. Некому и не начем было туда доехать. А если бы и доехали, ружьё было в каждом доме, те нквдисты пропали бы безвисти, волки бы их с удовольствием съели.

Почему то уверен, что деревню в которой системно пропадают НКВДисты раскатали бы танком.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:36

То хто ті 6 000, які повернулись?(писали в ЗМІ)

Вчора балакав з сзчешником(він десь 2міс в сзч)
Кажу йому - що там, не попадаються тобі тцкашники?
Він: ні, не бачив... Але як і попадуться, то пох. Нехай беруть в сізо. Буду сидіти!

То я вже промовчав, що мовляв повертайся до НР і тобі "все пробачать"🤗
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:38

  alex_dvornichenko написав:Почему то уверен, что деревню в которой системно пропадают НКВДисты раскатали бы танком.
зачем лезть туда куда сложно дотянуться, если под боком есть места с высокой плотностью населения, нквдистов и стукачей? для справки в те села электроэнергию притянули в 49м году. То есть про них вообще не думали и не помнили.
  Успіх написав:Але як і попадуться, то пох. Нехай беруть в сізо. Буду сидіти!
наивность. никаких сизо. штраф баты, те же лопаты только с цепями на руках и ногах.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 13:43, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 13:40

  detroytred написав:Бобуа
Спочатку треба зробити оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби.

Бо інакше отака деелоїзація точна копія спроби більшовиків дехолопіізації.
Холоп і залишився холопом в холопських умовах. Тільки з чзіркою на лобі.

Питання стояло: як примусити??

Головне:
Якщо далеко не всі свідомі добровольці витримують оту систему, то чого ж тоді можна отримати і чекати від несвідомих??


  detroytred написав:Не менш цікаво, як можна примусити (саме примусити) бути вільним козаком (неелоєм)?

Це як коммі отими таборами, нквд, трійками, мєнтами і т.д. примушували стати "вольным человеком" "настоящим стойким борцом" тощо.


Та легко.
Просто мобілізувати. Примусово.
І описати людині план.
Або от зараз тренуєшся, ось тобі інструктори з фронту, тренуєтесь разом з дронарями, і всі будете розуміти як все на нулі; потім ще покопаєте подалі від нуля; а тоді вже зовсім готовенькі на нуль. Або він прийде на вами ж накопане...
Або одразу в сзч. І якщо не повернутись -- то вже буде документально засвідчений елой. З відповідним обмеженням прав.

Інструмент вже є.
Ота можливість повертатись із сзч.
Робить і деелоїзацію, і “оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби”.

Ще до нього треба демобілізац. Офіційн.
Тоді й мобілізац. піде легше.
Востаннє редагувалось Bobua в Чет 19 гру, 2024 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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