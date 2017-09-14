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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:42
ЛАД написав: tester7336 написав: ЛАД написав:
А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?
И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?
Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.
что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать?
а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.
А ВОВ "были намного поскромнее" не только артисты.
В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
И речь шла не о понимании, а факте.
Почему здесь вспоминают только 95 квартал, а не других артистов? От других они отличаются только тем. что 5 лет назад они выступали вместе с Зеленским. Поэтому они должны бежать на фронт впереди всех?
А о тех, кто за сценой, мы просто ничего не знаем.
а вообще я не понимаю что вы пытаетесь сказать своим отрицанием не мобилизации 95го квартала. так ответьте кто из них мобилизован.
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tester7336
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:49
tester7336 написав:
..................
когда вы писали про всеобщую мобилизацию за 200 лет то там шла речь про всех а не только про зажиточных. я ведь не даром вспомнил 200 лет что бы вы тот текст вспомнили.
и я не отрицал что раньше не было миграции. я сказал что она стала намного проще. перечитайте еще раз что я пишу.
не только поездки стали проще. вообще перемещение и социализация стали проще на новом месте.
Напомню, с чего началось viewtopic.php?p=5800174#p5800174
:
tester7336 написав: ЛАД написав: tester7336 написав:
----------------------------------ЛАД
Вопрос будет стоять, как сейчас перед Украиной - существовать или нет.
----------------------------------
Вы видите что бы власть имущие последнее отдали на фронт?
Если нет - значит так вопрос сейчас не стоит.
А просто идут поиски того кто слабее - тот и на фронт (слабее не значит физически)
Не знаю, на что они рассчитывают.
Возможно, не хотят отдавать последнее, считая, что с деньгами они, в крайнем случае, и на Западе проживут
. Или очень уж уверены, что всю Украину не захватят или надеются как-то ужиться и новой властью. Это вполне реально. Оккупировать всю страну РФ не сможет и не будет. Посадят какое-то марионеточное правительство, которое будет выполнять все требования Москвы и всё.
.
вот видите - и вы уже потихоньку пишете факторы почему сейчас мобилизация это не то что 200 лет назад. раньше так запросто нельзя было смыться.
Так что сначала речь шла именно о "власть имущих" и их возможности сбежать с деньгами.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 13:57
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
власть могда дотянутся далеко не совсем. про сталинское ссср у нас крайне однобокая информация. допустим мои предки жили в деревне от которой до ближайшей больницы/милиции 30км по бездорожью. И никто их не трогал ни репрессии ни лагеря. Некому и не начем было туда доехать. А если бы и доехали, ружьё было в каждом доме, те нквдисты пропали бы безвести, волки бы их с удовольствием съели. Там жили по своим законам и без разрешения хозяев входить в чей-то дом было опасно для жизни.
Если в вашей деревне жило сто человек, то их разговоры между собой никого не интересовали. Могли болтать, что угодно. А в интернете они не писали - не было его тогда.
И что-то мне кажется, что вы преувеличиваете изоляцию деревни ваших предков. У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.
А о "пропаже без вести нквдистов", они бы потом рассказывали не очень долго.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:03
Wirująświatła написав:
наивность. никаких сизо. штраф баты, те же лопаты только с цепями на руках и ногах.
Ти десь зараз таке бачив в Україні?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:08
ЛАД написав:
Так что сначала речь шла именно о "власть имущих" и их возможности сбежать с деньгами.
началось все намного раньше.
или вы уже не помните как писали про 200 лет?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:09
tester7336 написав: ЛАД написав: tester7336 написав:
..........
что бы вы поняли про 95й вам лично зеля должен сказать?
а по поводу артистов и фронта - 95й квартал это на много больше людей чем те кто непосредственно на сцене. да и артисты в ВОВ были намного поскромнее.
А ВОВ "были намного поскромнее" не только артисты.
В то время половина форума уже была бы или в лагерях, или в штрафбате.
И речь шла не о понимании, а факте.
Почему здесь вспоминают только 95 квартал, а не других артистов? От других они отличаются только тем. что 5 лет назад они выступали вместе с Зеленским. Поэтому они должны бежать на фронт впереди всех?
А о тех, кто за сценой, мы просто ничего не знаем.
а вообще я не понимаю что вы пытаетесь сказать своим отрицанием не мобилизации 95го квартала. так ответьте кто из них мобилизован.
У вас, как и у многих здесь, нехорошая привычка - когда что-то не клеится, менять тему разговора или приписывать собеседнику то, что он не говорил.
Меня не особо волнует призыв 95-го квартала и я никогда не отслеживал, призвали кого-то из его участников или нет.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:13
ЛАД написав:
У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.
про колхоз точно не помню. был совхоз - небольшой коровник. ВОВ туда не дошла, в армию конечно призывали, почта иногда работала, когда могла доехать.
Преувеличиваю изоляцию? Я там был в зимой 2002, снега навалило 1 метр, нас везли лошадью на санях на станцию. Дороги не было видно и лошадь отказывалась идти, один мужик всю дорогу вел её за узду по нечищенному снегу. 35 км. Всю ночь... При том что дорог там и так никогда не было, но местность с оврагами и если сбиться с накатанной грунтовки, можно было слететь кувырком вместе с санями и лошадью.
То есть для езды местность надо было знать досконально. Летом проще. Весной и осенью вместо снега жижа, которая налипает на колеса телеги и лошадь не может тянуть такую массу. Поэтому нас просили приезжать либо зимой либо летом.
Как вы думаете со стороны власти было много желающих посетить данное село?
танки/трактора может и проехали бы, но там заправок нет и обратно бы они уже не вернулись без топлива. и это далеко не сибирь. Позже я ездил своим авто со смоленска на псков, там есть участки где на расстоянии 100км нет вообще ничего. И это вдоль трассы. А в 30 км от трассы что?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 19 гру, 2024 14:24, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:19
ЛАД написав:
У вас, как и у многих здесь, нехорошая привычка - когда что-то не клеится, менять тему разговора или приписывать собеседнику то, что он не говорил.
Меня не особо волнует призыв 95-го квартала и я никогда не отслеживал, призвали кого-то из его участников или нет.
вы ничего не путаете? вы влезли с своим комментарием по поводу 95го да еще и меня в смене темы обвиняете? что у вас с памятью?
при чем 95й был приведен как пример классовости так как именно содание классов обсуждалось а не 95й сам по себе.
ЛАД написав: tester7336 написав: Banderlog написав:
Тут про класи почали... так ви ж ці класи і створюєте коли ухиляєтесь. Думаючи що хтось інший повоює.
чет вас не туда понесло.
классы придумало государство начав рассказывать кто не может идти на фронт. ухылянты это порождение системы а не сами себя они создали.
ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
А что, государство когда-то говорило, что 95 квартал не должен воевать?
И что, не воюет только 95 квартал, все остальные артисты на фронте?
Кстати, в ВОВ тоже многие артисты ездили на фронт не в окопы, а для выступлений перед солдатами.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:27
tester7336
"Влезли" вы со своим:
ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
С памятью у меня пока что нормально. А если что-то забыл, возвращаюсь по меткам постов и проверяю.
А вы занимаетесь тем, что я написал выше.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:29
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.
про колхоз точно не помню. был совхоз - небольшой коровник. ВОВ туда не дошла, в армию конечно призывали, почта иногда работала, когда могла доехать.
Преувеличиваю изоляцию? Я там был в зимой 2002, снега навалило 1 метр, нас везли лошадью на санях на станцию. Дороги не было видно и лошадь отказывалась идти, один мужик всю дорогу вел её за узду по нечищенному снегу. 35 км. Всю ночь... При том что дорог там и так никогда не было, но местность с оврагами и если сбиться с накатанной грунтовки, можно было слететь кувырком вместе с санями и лошадью.
То есть для езды местность надо было знать досконально. Летом проще. Весной и осенью вместо снега жижа, которая налипает на колеса телеги и лошадь не может тянуть такую массу. Поэтому нас просили приезжать либо зимой либо летом.
Как вы думаете со стороны власти было много желающих посетить данное село?
танки/трактора может и проехали бы, но там заправок нет и обратно бы они уже не вернулись без топлива.
Что то вы преувеличиваете
По снегу по пояс соглашусь
Но как правило там должна была быть какая то региональная дорога,проложенная при Лёне или позднее чуть, с которой шло грунтовое укатанное каким то бульдозером ответвление и не в 35км, не Иркутская или Томская область же. И в качестве "танков и бтров" трактора в хозяйстве, которые могли и по жиже в полметра глубиной доехать до этой дороги, типа ХТЗ или Беларусь с метровыми передними колёсами, а по снегу в метр обычные бульдозеры пробивающие путь с обеих сторон или даже Краз-лаптёжник со шнеком как на ЖД.
Конечно при сталине туда могли добраться только на гусеничной спецтехнике или в засуху/сильный мороз бесснежной зимой на полноприводном грузовике.
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