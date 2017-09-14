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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:34
ЛАД написав:tester7336
"Влезли" вы со своим:
ЗЫ
много можете назвать кто из 95го квартала воюет?
С памятью у меня пока что нормально. А если что-то забыл, возвращаюсь по меткам постов и проверяю.
А вы занимаетесь тем, что я написал выше.
аргументируйте где была смена темы от того первого сообщения что я указал.
если сможете.
ЗЫ
как вы помните про 200 лет я уже увидел. глубина памяти видать у вас уже не достаточная.
Востаннє редагувалось tester7336
в Чет 19 гру, 2024 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:35
барабашов написав:
Но как правило там должна была быть какая то региональная дорога проложенная при Лёне или позднее чуть, с которой шло грунтовоею укатанное каким то бульдозером ответвление.
я вам скину gps метку, прокатитесь) летом не каждое авто могло проехать из-за колеи. Мотоцикл/телега да, мотоциклы могли объехать колею, а для телеги колея 40см не критична.. Про тракторы я сказал выше, доехать и вернуться можно (нам дрова возили трактором из другого села) при условии что затем кто то привезёт топливо. В другом селе тоже заправки не было. И топливо возили канистрами на телегах хз откуда. Земля вокруг не обрабатывалась, только траву косили на сено.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 19 гру, 2024 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:37
ЛАД написав:
Если вы имеете ввиду "пропозицію" Орбана, то это совсем не о том.
У него речь идёт о рождественском
перемирии, т.е. всего на несколько дней, может, на неделю, максимум.
А чому ви так думаєте? Є якісь докази цього?
Бо написано досить пафосно. Я не вірю що під цим пафосним повідомленням розуміється всього-навсього "рождественское перемирья".
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andrijk777
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:40
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.
про колхоз точно не помню. был совхоз
- небольшой коровник. ВОВ туда не дошла, в армию конечно призывали
, почта иногда работала, когда могла доехать.
Преувеличиваю изоляцию? Я там был в зимой 2002, снега навалило 1 метр, нас везли лошадью на санях на станцию. Дороги не было видно и лошадь отказывалась идти, один мужик всю дорогу вел её за узду по нечищенному снегу. 35 км. Всю ночь... При том что дорог там и так никогда не было, но местность с оврагами и если сбиться с накатанной грунтовки, можно было слететь кувырком вместе с санями и лошадью.
..........
Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:40
Letusrock
Льотчики бачать
Хіба тобі з-за хребта видно, що бачать «льотчики»?))
Як там, тривоги не турбують?
Який ти сорт, що за 3 роки не мобілізований?
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Hotab
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:43
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.
❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.
«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:43
Bobua написав:
Та легко.
Просто мобілізувати. Примусово.
І описати людині план.
Або от зараз тренуєшся, ось тобі інструктори з фронту, тренуєтесь разом з дронарями, і всі будете розуміти як все на нулі; потім ще покопаєте подалі від нуля; а тоді вже зовсім готовенькі на нуль. Або він прийде на вами ж накопане...
Або одразу в сзч. І якщо не повернутись -- то вже буде документально засвідчений елой. З відповідним обмеженням прав.
Інструмент вже є.
Ота можливість повертатись із сзч.
Робить і деелоїзацію, і “оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби”.
Ще до нього треба демобілізац. Офіційн.
Тоді й мобілізац. піде легше.
Так "просто мобілізувати", а також "пояснення плану, а також “оті "якісне тренування", якісні умови-систему служби” --- вже є.
Але по факту машина ж не їде, як очікується.
Деелоїзація не відбувається ні масовим об'ємом, ні необхідним темпом.
Чогось треба ще до цього.
Власне і обговорення тому йде, що нема ні задовільного процесу, ні результату.
Засвідчувати *елоя* (да хоч зірку пришивати на груди) можна за умов, коли їх меншість. А коли виявиться, що більшість, тоді що?
Як примушувати більшість?
Тут лише поясненнями планів, сертифікатами та обмеженнями прав ніяк не обійтись.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:45
ЛАД написав:
Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
совхоз для вас власть? 30-40 коров которые кто то выпасает и доит а потом телега везёт это молоко хз куда на обработку. Директор совхоза, какой то зоотехник, доярки и лошадь. Вся власть.
То что призывали не означает, что не было ухылянтов или ухылянтов кто-то ловил, садил / расстреливал. В 70й раз убеждаюсь новые нейронные связи у вас не формируются и что либо доказывать бесполезно. Ну хоть старыми пользуетесь и на том спасибо.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 19 гру, 2024 14:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:45
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.
про колхоз точно не помню. был совхоз - небольшой коровник. ВОВ туда не дошла, в армию конечно призывали, почта иногда работала, когда могла доехать.
Преувеличиваю изоляцию? Я там был в зимой 2002, снега навалило 1 метр, нас везли лошадью на санях на станцию. Дороги не было видно и лошадь отказывалась идти, один мужик всю дорогу вел её за узду по нечищенному снегу. 35 км. Всю ночь... При том что дорог там и так никогда не было, но местность с оврагами и если сбиться с накатанной грунтовки, можно было слететь кувырком вместе с санями и лошадью.
То есть для езды местность надо было знать досконально. Летом проще. Весной и осенью вместо снега жижа, которая налипает на колеса телеги и лошадь не может тянуть такую массу. Поэтому нас просили приезжать либо зимой либо летом.
Как вы думаете со стороны власти было много желающих посетить данное село?
танки/трактора может и проехали бы, но там заправок нет и обратно бы они уже не вернулись без топлива. и это далеко не сибирь. Позже я ездил своим авто со смоленска на псков, там есть участки где на расстоянии 100км нет вообще ничего. И это вдоль трассы. А в 30 км от трассы что?
Так це клондайк для ухилянтів і сзчешників!
Ти можеш їм продавати цю локацію за гроші!
Туди жодне тцк не добереться!
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:46
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Если вы имеете ввиду "пропозицію" Орбана, то это совсем не о том.
У него речь идёт о рождественском
перемирии, т.е. всего на несколько дней, может, на неделю, максимум.
А чому ви так думаєте? Є якісь докази цього?
Бо написано досить пафосно. Я не вірю що під цим пафосним повідомленням розуміється всього-навсього "рождественское перемирья".
В первых сообщениях было, что речь идёт именно о рождественском
перемирии.
Ссылки, простите, искать не буду.
Можете не верить, но Орбан делает именно "пафосні
повідомлення", ему именно это и нужно.
"Ай, Моська, знать она сильна..."
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