Wirująświatła написав:

ЛАД написав: У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге. У них и колхоза не было, и мобилизация во время ВОВ их не затронула? И вообще они о войне не знали? Возможно, если это деревня староверов где-то в глухой тайге.

про колхоз точно не помню. был совхоз - небольшой коровник. ВОВ туда не дошла, в армию конечно призывали, почта иногда работала, когда могла доехать.Преувеличиваю изоляцию? Я там был в зимой 2002, снега навалило 1 метр, нас везли лошадью на санях на станцию. Дороги не было видно и лошадь отказывалась идти, один мужик всю дорогу вел её за узду по нечищенному снегу. 35 км. Всю ночь... При том что дорог там и так никогда не было, но местность с оврагами и если сбиться с накатанной грунтовки, можно было слететь кувырком вместе с санями и лошадью.То есть для езды местность надо было знать досконально. Летом проще. Весной и осенью вместо снега жижа, которая налипает на колеса телеги и лошадь не может тянуть такую массу. Поэтому нас просили приезжать либо зимой либо летом.Как вы думаете со стороны власти было много желающих посетить данное село?танки/трактора может и проехали бы, но там заправок нет и обратно бы они уже не вернулись без топлива. и это далеко не сибирь. Позже я ездил своим авто со смоленска на псков, там есть участки где на расстоянии 100км нет вообще ничего. И это вдоль трассы. А в 30 км от трассы что?