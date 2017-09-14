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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:47
tester7336
Вы начали хамить и троллить. Не интересно.
Продолжайте без меня.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:53
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
совхоз для вас власть? 30-40 коров которые кто то выпасает и доит а потом телега везёт это молоко хз куда на обработку. То что призывали не означает, что не было ухылянтов или ухылянтов кто-то ловил, садил / расстреливал. В 70й раз убеждаюсь новые нейронные связи у вас не формируются и что либо доказывать бесполезно. Ну хоть старыми пользуетесь и на том спасибо.
Мальчик-борец с системой, у вас-то вообще какие-то нейронные связи есть?
Или совхоз образовали ваши деревенские по собственному горячему желанию?
И продукцию никуда не сдавали, всё сами потребляли?
И НКВДисты добраться никак не могли?
"Изоляция", блин.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:56
Успіх написав:
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Так це клондайк для ухилянтів і сзчешників!
Ти можеш їм продавати цю локацію за гроші!
Туди жодне тцк не добереться!
Так это ж в Рассее. Туда и ухилянту не добраться.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 14:57
ЛАД написав:tester7336
Вы начали хамить и троллить. Не интересно.
Продолжайте без меня.
т.е. вы безосновательно обвинили меня в смене темы и поняв что не можете привести аргументы на защиту своего утверждения решили выкатить еще один закидон в стиле вам хамят и вас троллят?
я вас не приглашал к дискуссии что бы теперь расстраиваться от вашего "дальше без меня". че тогда вообще начинали комментировать?
а от ваше поведение просто показательно.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:03
tester7336
"Расстраивайтесь" "безосновательно" и дальше.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:03
Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.
❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.
«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:06
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
совхоз для вас власть? 30-40 коров которые кто то выпасает и доит а потом телега везёт это молоко хз куда на обработку. Директор совхоза, какой то зоотехник, доярки и лошадь. Вся власть.
То что призывали не означает, что не было ухылянтов или ухылянтов кто-то ловил, садил / расстреливал. В 70й раз убеждаюсь новые нейронные связи у вас не формируются и что либо доказывать бесполезно. Ну хоть старыми пользуетесь и на том спасибо.
Закон тайга, медвідь прокурор.
Цілий хутор невловимх Джо.
Вони нікого не чіпають, і вони нікому не потрібні.
Живуть собі поза простором і часом.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:11
Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.
❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.
«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».
Новый повод "красиво" отказаться от переговоров. По крайней мере, надолго отложить их.
Именно повод, т.к. ратифицировать договор должна вполне легитимная ВР. А это главное, переговариваться и подписать можно с кем угодно, даже с Сырским или даже Маркусом, если ему дадут полномочия. Посмотрим, что ответят Трампу.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:13
ЛАД написав:tester7336
"Расстраивайтесь" "безосновательно" и дальше.
ну я так и понял что дальше без аргументов будет у вас. поняли что сморозили глупость но признать слабо.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 15:24
ЛАД написав: Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.
❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.
«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».
Новый повод "красиво" отказаться от переговоров. По крайней мере, надолго отложить их.
Именно повод, т.к. ратифицировать договор должна вполне легитимная ВР. А это главное, переговариваться и подписать можно с кем угодно, даже с Сырским или даже Маркусом, если ему дадут полномочия. Посмотрим, что ответят Трампу.
це щоб КСУ занікчемив і знову водили козу як із Мінськими угодами?
можна думалку включати, а не ретранслювати пропагандонщину.
Туж вписану ПАПом Нату в КУ щоб виписати, як це по вашому виглядатиме, щоб потім "комар носа не підточив"?
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