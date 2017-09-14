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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11378113791138011381>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:47

tester7336
Вы начали хамить и троллить. Не интересно.
Продолжайте без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:53

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
совхоз для вас власть? 30-40 коров которые кто то выпасает и доит а потом телега везёт это молоко хз куда на обработку. То что призывали не означает, что не было ухылянтов или ухылянтов кто-то ловил, садил / расстреливал. В 70й раз убеждаюсь новые нейронные связи у вас не формируются и что либо доказывать бесполезно. Ну хоть старыми пользуетесь и на том спасибо.

Мальчик-борец с системой, у вас-то вообще какие-то нейронные связи есть?
Или совхоз образовали ваши деревенские по собственному горячему желанию?
И продукцию никуда не сдавали, всё сами потребляли?
И НКВДисты добраться никак не могли?
"Изоляция", блин.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:56

  Успіх написав:........
Так це клондайк для ухилянтів і сзчешників!
Ти можеш їм продавати цю локацію за гроші! :mrgreen:
Туди жодне тцк не добереться! :mrgreen:

Так это ж в Рассее. Туда и ухилянту не добраться. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 14:57

  ЛАД написав:tester7336
Вы начали хамить и троллить. Не интересно.
Продолжайте без меня.


т.е. вы безосновательно обвинили меня в смене темы и поняв что не можете привести аргументы на защиту своего утверждения решили выкатить еще один закидон в стиле вам хамят и вас троллят?
я вас не приглашал к дискуссии что бы теперь расстраиваться от вашего "дальше без меня". че тогда вообще начинали комментировать?
а от ваше поведение просто показательно.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:03

tester7336
"Расстраивайтесь" "безосновательно" и дальше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:03

  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


Віктор І?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:06

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Выделенного достаточно для того, чтобы не говорить о такой уж "изоляции" и о том, что "власть (в т.ч. НКВД) туда не добиралась". Всё остальное беллетристика.
совхоз для вас власть? 30-40 коров которые кто то выпасает и доит а потом телега везёт это молоко хз куда на обработку. Директор совхоза, какой то зоотехник, доярки и лошадь. Вся власть.

То что призывали не означает, что не было ухылянтов или ухылянтов кто-то ловил, садил / расстреливал. В 70й раз убеждаюсь новые нейронные связи у вас не формируются и что либо доказывать бесполезно. Ну хоть старыми пользуетесь и на том спасибо.

Закон тайга, медвідь прокурор.
Цілий хутор невловимх Джо.
Вони нікого не чіпають, і вони нікому не потрібні.
Живуть собі поза простором і часом.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:11

  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


Новый повод "красиво" отказаться от переговоров. По крайней мере, надолго отложить их.
Именно повод, т.к. ратифицировать договор должна вполне легитимная ВР. А это главное, переговариваться и подписать можно с кем угодно, даже с Сырским или даже Маркусом, если ему дадут полномочия. Посмотрим, что ответят Трампу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:13

  ЛАД написав:tester7336
"Расстраивайтесь" "безосновательно" и дальше.


ну я так и понял что дальше без аргументов будет у вас. поняли что сморозили глупость но признать слабо.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:24

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


Новый повод "красиво" отказаться от переговоров. По крайней мере, надолго отложить их.
Именно повод, т.к. ратифицировать договор должна вполне легитимная ВР. А это главное, переговариваться и подписать можно с кем угодно, даже с Сырским или даже Маркусом, если ему дадут полномочия. Посмотрим, что ответят Трампу.

це щоб КСУ занікчемив і знову водили козу як із Мінськими угодами?
можна думалку включати, а не ретранслювати пропагандонщину.
Туж вписану ПАПом Нату в КУ щоб виписати, як це по вашому виглядатиме, щоб потім "комар носа не підточив"?
flyman
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  #<1 ... 11378113791138011381>
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