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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11378113791138011381

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 15:31

  ЛАД написав:
  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


подписать можно с кем угодно, даже с Сырским или даже Маркусом, если ему дадут полномочия.

Точно?
106.3
веде переговори та укладає міжнародні договори України;

ну и 29 -- "чтоб два раза не вставать"...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:03

РЖД перекидає півнячокорейські 170-мм САУ «Коксан»
https://t.me/defender_skadovsk/50241


Комбригу 211-ї бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 908 тисяч грн.
Йому світить до 6 років позбавлення волі.


908 тыс? Да легко а потом лови его в теплых странах
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 16:07, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:04

https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Для більшості громадян України, зелений теж ніхто. Я вибачаюсь, він - ухилянт, моб резерв.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:30

  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?

Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:39

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.

Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:43

  Letusrock написав:Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники
Так отож!
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:48

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.

Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
А хто з нас займається реальною економікою а хто фігнею страждає?
Де і про яких 200-300% зростання ціни йдеться?
Наприклад залишок товарів в мене в магазині по фізичним величинам- завжди однаковий...
А по фінансовим зріс з 400 000 грн в січні 2022 року до 650 000 грн в грудні 2024 року...
А з урахуванням того що більша частина залишків становлять підакцизні товари ( а вони росли найбільше) то реальний ріст за ТРИ роки менше ніж 15% в рік.
______________2021_2022_2023_2024
Для теоретиків__1*_ 1,15*1,15*1,15=152%
Те саме по долару
В січні 2022 року він був - 28
28*1,15*1,15*1,15=42,58
сьогодні -42

Тому ще раз для страшно переляканих, або отримувачів москальських грошей..
ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.

І саме на це розраховує частина світу яка нас підтримує, адже на відміну від корисних ідіотів - капіталісти вміють рахувати як гроші так і життя...
Тому прекрасно розуміють що спроба закидати педерацію тілами - провалиться
а от задушити економічною удавкою - вийде ( і ми це вже бачили всього 30 років тому)
budivelnik
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  #<1 ... 11378113791138011381
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