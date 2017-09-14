А сказати то що хотів? Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ? так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0 так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально... Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати Слава Україні.
А сказати то що хотів? Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ? так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0 так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально... Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів? Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати Слава Україні.
Героям Слава. Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки. Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
Letusrock написав:Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки. Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники
А сказати то що хотів? Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ? так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0 так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально... Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів? Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати Слава Україні.
Героям Слава. Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки. Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
А хто з нас займається реальною економікою а хто фігнею страждає? Де і про яких 200-300% зростання ціни йдеться? Наприклад залишок товарів в мене в магазині по фізичним величинам- завжди однаковий... А по фінансовим зріс з 400 000 грн в січні 2022 року до 650 000 грн в грудні 2024 року... А з урахуванням того що більша частина залишків становлять підакцизні товари ( а вони росли найбільше) то реальний ріст за ТРИ роки менше ніж 15% в рік. ______________2021_2022_2023_2024 Для теоретиків__1_*_ 1,15_*_1,15_*1,15=152% Те саме по долару В січні 2022 року він був - 28 28*1,15*1,15*1,15=42,58 сьогодні -42
Тому ще раз для страшно переляканих, або отримувачів москальських грошей.. ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.
І саме на це розраховує частина світу яка нас підтримує, адже на відміну від корисних ідіотів - капіталісти вміють рахувати як гроші так і життя... Тому прекрасно розуміють що спроба закидати педерацію тілами - провалиться а от задушити економічною удавкою - вийде ( і ми це вже бачили всього 30 років тому)