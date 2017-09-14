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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1137911380113811138211383 ... 11385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:43

  Letusrock написав:Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники
Так отож!
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 16:48

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.

Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
А хто з нас займається реальною економікою а хто фігнею страждає?
Де і про яких 200-300% зростання ціни йдеться?
Наприклад залишок товарів в мене в магазині по фізичним величинам- завжди однаковий...
А по фінансовим зріс з 400 000 грн в січні 2022 року до 650 000 грн в грудні 2024 року...
А з урахуванням того що більша частина залишків становлять підакцизні товари ( а вони росли найбільше) то реальний ріст за ТРИ роки менше ніж 15% в рік.
______________2021_2022_2023_2024
Для теоретиків__1_*_ 1,15_*_1,15_*1,15=152%
Те саме по долару
В січні 2022 року він був - 28
28*1,15*1,15*1,15=42,58
сьогодні -42

Тому ще раз для страшно переляканих, або отримувачів москальських грошей..
ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.

І саме на це розраховує частина світу яка нас підтримує, адже на відміну від корисних ідіотів - капіталісти вміють рахувати як гроші так і життя...
Тому прекрасно розуміють що спроба закидати педерацію тілами - провалиться
а от задушити економічною удавкою - вийде ( і ми це вже бачили всього 30 років тому)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:14

Повністю згоден з іншою частиною світу.
Дійсно розумні кмітливі далекоглядні мудрі і т.д., тощо люди.
Самі не воюють.... Лише допомагають. Іншим воювати. З світовим лиходієм-агресором-нелюдом-одвічним ворогом-злодієм.

Саме такими і повинні були бути Україна та всі українці. Вміючими рахувати, як гроші, так і життя.
Ключове слово - всі.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:15

  ЛАД написав:В первых сообщениях было, что речь идёт именно о рождественском перемирии.
Ссылки, простите, искать не буду.
Можете не верить, но Орбан делает именно "пафосні повідомлення", ему именно это и нужно.
"Ай, Моська, знать она сильна..."

Що означає "первых сообщениях было"? Це з пост з Х, там немає перших повідомлень. Це повідомлення і є перше. Виражайтесь точніше, я нічого не розумію.
Ми не в "вірю-не вірю" граємо. Маєте докази - я слухаю.
Якщо про "рождественском перемирии" то глупо звучить: Take it or leave it. It’s your responsibility. До чого тут responsibility не зрозуміло? Перемир'я на тиждень нічого не вирішує, до чого тут відповідальність?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:20

  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


На поведение хуйла нужно смотреть с точки зрения психиатрии.
Он классический психопат.
Хочет разгромной победы хоть на межличностном уровне.
После утраты власти Zе покинет Украину.
рос СМИ выдадут это как разгромную победу и достижение своих целей.
Так же рос СМИ выдавали за победу, поражение ненависного им Барыги и приход к власти их любимца - младорыга Zе на выборах 2019.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:26

  Бетон написав:Для більшості громадян України, зелений теж ніхто. Я вибачаюсь, він - ухилянт, моб резерв.

Для мене він успішний шоумен, якій піддався на спокуси деяких олігархів, стати їх слугою.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:30

  budivelnik написав:ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.

Звідки такі фантазій?
У нас курс зріс в 1,5 рази.
В рфії в 1,35 разів.
Про інфляцію не буду, бо тут брешуть усі.
ВВП у них зріс з початку війни, у нас впав.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:32

  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".



стосовно таблиці з порівнянням( мвф 2,5% роіс ввп, мінеконом 2,7 , нацбанк 4,3)
всі ці цифри умовні, просто посил кредіторам (що як би як , але економіка України не вмерла і процює), скільки відсотків бюджета на 2025 складають власні податки,а скільки допомога -рахувати леньки, а головне те, що пенсії платять регулярно, заплати бюджетникам теж. Світло/газ/тепло і навіть вивоз битових відходів , двірники працюють, міста чисті.

Да, грошей не вистачає, на харчі з трудом (а на ліки вже ні).
Так у ворога теж не вистачає. Навіть зник в аптеках фізрозчин (в лікарнях не можуть робити крапельниці), а чому-тому держава ввела рік тому обмеження ціни на 20 самих необхідних ліків (а за рік компоненти здорожчали, тому робити фізрозчин виробник припиняє, бо продавати в збиток не бажає, талони на рибу(гарна річ), тільки для ветеранів другої світової і сво. Пенсіонерам талони не можна. Вони на нас напали, а життя погіршилось також у них. Таблицю для порівняння шукайте в інеті, але мало бути інакше. Вони ж пишуть на всіх сайтах-що переговори росії не потрібні бо вони наступають, а ми відступаємо. А на питання про талони, вони мені відповіли про відео, як солдати ЗСУ ломанулсь в пятьорочку (хоч не розуміють, що цей клип знімали десь в орловсткий області і це гра актерів в формі). Голови забіті рос.пропагандою.

хоч трамп недоумок і з таким втричі важче домовлятись , ніж з переляканим Байденом.
Трамп зовсім мало розуміється не геополітиці-якщо його мозок не здатен звязати до купи події у Сирії і в Україні. Добре що Ізраїль робить свою справу і не дивиться на цих дибилів з-за океану.

Сьогодні почув таку новину: росія звернулася до нової влади Сирії і запропонували їм свої послуги в обмін на те, що бази в Тартусі і Хмеймімі залишити за рф.
Ті попросили уточнення-які послуги?
-аналогичні тим що оказували попердньому режиму(асада), тобто літаками руйнували і закидували хімічною зброєю міста проживання сунитів.
До речі, сьогодні до влади в Дамаску прийшли саме суніти.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 19 гру, 2024 17:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:33

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.

Звідки такі фантазій?
У нас курс зріс в 1,5 рази.
В рфії в 1,35 разів.
Про інфляцію не буду, бо тут брешуть усі.
ВВП у них зріс з початку війни, у нас впав.

В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:36

  UA написав:
  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


На поведение хуйла нужно смотреть с точки зрения психиатрии.
Он классический психопат.
Хочет разгромной победы хоть на межличностном уровне.
После утраты власти Zе покинет Украину.
рос СМИ выдадут это как разгромную победу и достижение своих целей.
Так же рос СМИ выдавали за победу, поражение ненависного им Барыги и приход к власти их любимца - младорыга Zе на выборах 2019.

Це такий тактичний хід. Досить хороший.
Між іншим якщо провести вибори - то він може сказати що вибори були проведені не на усій території України - тому не достатньо легітимні. :D

Загалом не зрозуміло чому Зе не звернувся в Конституційний суд "за роз'ясненнями". КС би роз'яснив що все нормально і все було би ок. Але Зе в своєму репертуарі - наплював на закон(на Конституцію в даному випадку).
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