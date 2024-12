Додано: Чет 19 гру, 2024 17:15

ЛАД написав: В первых сообщениях было, что речь идёт именно о рождественском перемирии.

Ссылки, простите, искать не буду.

Можете не верить, но Орбан делает именно "пафосні повідомлення", ему именно это и нужно.

Що означає "первых сообщениях было"? Це з пост з Х, там немає перших повідомлень. Це повідомлення і є перше. Виражайтесь точніше, я нічого не розумію.Ми не в "вірю-не вірю" граємо. Маєте докази - я слухаю.Якщо про "рождественском перемирии" то глупо звучить: Take it or leave it. It’s your responsibility. До чого тут responsibility не зрозуміло? Перемир'я на тиждень нічого не вирішує, до чого тут відповідальність?