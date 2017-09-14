Додано: Чет 19 гру, 2024 17:32

ЛАД написав: https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.

Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік". - фінансові перспективи-2025.Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".

стосовно таблиці з порівнянням( мвф 2,5% роіс ввп, мінеконом 2,7 , нацбанк 4,3)всі ці цифри умовні, просто посил кредіторам (що як би як , але економіка України не вмерла і процює), скільки відсотків бюджета на 2025 складають власні податки,а скільки допомога -рахувати леньки, а головне те, що пенсії платять регулярно, заплати бюджетникам теж. Світло/газ/тепло і навіть вивоз битових відходів , двірники працюють, міста чисті.Да, грошей не вистачає, на харчі з трудом (а на ліки вже ні).Так у ворога теж не вистачає. Навіть зник в аптеках фізрозчин (в лікарнях не можуть робити крапельниці), а чому-тому держава ввела рік тому обмеження ціни на 20 самих необхідних ліків (а за рік компоненти здорожчали, тому робити фізрозчин виробник припиняє, бо продавати в збиток не бажає, талони на рибу(гарна річ), тільки для ветеранів другої світової і сво. Пенсіонерам талони не можна. Вони на нас напали, а життя погіршилось також у них. Таблицю для порівняння шукайте в інеті, але мало бути інакше. Вони ж пишуть на всіх сайтах-що переговори росії не потрібні бо вони наступають, а ми відступаємо. А на питання про талони, вони мені відповіли про відео, як солдати ЗСУ ломанулсь в пятьорочку (хоч не розуміють, що цей клип знімали десь в орловсткий області і це гра актерів в формі). Голови забіті рос.пропагандою.хоч трамп недоумок і з таким втричі важче домовлятись , ніж з переляканим Байденом.Трамп зовсім мало розуміється не геополітиці-якщо його мозок не здатен звязати до купи події у Сирії і в Україні. Добре що Ізраїль робить свою справу і не дивиться на цих дибилів з-за океану.Сьогодні почув таку новину: росія звернулася до нової влади Сирії і запропонували їм свої послуги в обмін на те, що бази в Тартусі і Хмеймімі залишити за рф.Ті попросили уточнення-які послуги?-аналогичні тим що оказували попердньому режиму(асада), тобто літаками руйнували і закидували хімічною зброєю міста проживання сунитів.До речі, сьогодні до влади в Дамаску прийшли саме суніти.