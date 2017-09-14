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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:37
Бетон написав: andrijk777 написав: budivelnik написав:
ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.
Звідки такі фантазій?
У нас курс зріс в 1,5 рази.
В рфії в 1,35 разів.
Про інфляцію не буду, бо тут брешуть усі.
ВВП у них зріс з початку війни, у нас впав.
В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні
якщо там цікаво і так краще, то вперед. до сосії.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:38
відмінна робота, хлопці
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:40
andrijk777 написав: UA написав:
На поведение хуйла нужно смотреть с точки зрения психиатрии.
Он классический психопат.
Хочет разгромной победы хоть на межличностном уровне.
После утраты власти Zе покинет Украину.
рос СМИ выдадут это как разгромную победу и достижение своих целей.
Так же рос СМИ выдавали за победу, поражение ненависного им Барыги и приход к власти их любимца - младорыга Zе на выборах 2019.
Це такий тактичний хід. Досить хороший.
Між іншим якщо провести вибори - то він може сказати що вибори були проведені не на усій території України - тому не достатньо легітимні.
Загалом не зрозуміло чому Зе не звернувся в Конституційний суд "за роз'ясненнями". КС би роз'яснив що все нормально і все було би ок. Але Зе в своєму репертуарі - наплював на закон(на Конституцію в даному випадку).
Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:42
Letusrock написав: budivelnik написав:
А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.
Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
Там есть и более впечатляющие цифры по росту цен на отдельные продукты широкого потребления (не на красную икру). Да и заголовок статьи более красноречивый. Я специально обрезал, чтобы не возбуждать будивельников. Не помогло.
Но оказывается, что рост цен на 15% в среднем за 3 года это мало.
И в "педерації" "в РАЗИ гірше".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 19 гру, 2024 17:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:45
Бетон написав:
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В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні
а навіщо ви це кажете в публичному просторі?
Ви ще згадайте,що в них кордони не закриті, бусифікації нема, і що едина проблема яку вони відчувають- відсутність офіційних дилерів автомобілів провідних марок, з-за чого їм доводится або брати втридорога з Казахстану або їздити на китайськомі гівні.
Ну реально ,пересідають з Прадо на Танк-300. Яка ганьба.
Зате в нас можно купити що хочешь, вулиці аж ломляться від Мерседесів, Тойот,Лексусів, Порше, і за кермом звичайні люди-військові, медики, засновувачі благодійних фондів та іньші прості та патріотичні громадяни.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:47
prodigy написав: Бетон написав: budivelnik написав:
ситуація з економікою в педерації в РАЗИ гірша по динаміці ніж в Україні.
Звідки такі фантазій?
У нас курс зріс в 1,5 рази.
В рфії в 1,35 разів.
Про інфляцію не буду, бо тут брешуть усі.
ВВП у них зріс з початку війни, у нас впав.
В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні
якщо там цікаво і так краще, то вперед. до сосії.
Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
Не подобається режим, посилають до росії.
А ти не хочеш виїхати з України? Десь в Гондурас?
Не хватало, щоб хтось мені вказував що мені робити на моїй землі.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:49
Letusrock написав:
Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
хіба на дешеве бухло є ті по 10 відсотків в рік.
Його інфляція чомусь не трогає))))
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:52
Я приїхав до бабусі, в них місцева адміністрація здерла ковшом насипану самотужки корито дороги. В 2019. Тепер в них 6 років по коліна багно. Проїхати можна тільки на конях. Доречі мер - партія зелених.
Мій ролик про це набрав овер до.уя.
Зато можна по телеку радіти які погані дороги на росії.
Ви вже позікрали все. Людина яка 50 років стажу платила податки не може вийти з двору
Востаннє редагувалось Бетон
в Чет 19 гру, 2024 17:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:53
На болотах від такої інфляції вже загинаються, а в нас як Божа роса
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Додано: Чет 19 гру, 2024 17:56
andrijk777 написав: ЛАД написав:
В первых сообщениях было, что речь идёт именно о рождественском
перемирии.
Ссылки, простите, искать не буду.
Можете не верить, но Орбан делает именно "пафосні
повідомлення", ему именно это и нужно.
"Ай, Моська, знать она сильна..."
Що означає "первых сообщениях было"? Це з пост з Х, там немає перших повідомлень. Це повідомлення і є перше. Виражайтесь точніше, я нічого не розумію.
Ми не в "вірю-не вірю" граємо. Маєте докази - я слухаю.
Якщо про "рождественском перемирии" то глупо звучить: Take it or leave it. It’s your responsibility. До чого тут responsibility не зрозуміло? Перемир'я на тиждень нічого не вирішує, до чого тут відповідальність?
На новости в ТГ-каналах и Х я не обращаю внимание. Правда, в Х, смотря чьё сообщение. Если лично Трампа или даже Орбана, то смотрю. Но я читал где-то ещё.
А відповідальність вполне может быть и за рождественское перемирие.
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