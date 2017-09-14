Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях. рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів
Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 19 гру, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:А сказати то що хотів? Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ? так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0 так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально... Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів? Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати Слава Україні.
Героям Слава. Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки. Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"
Там есть и более впечатляющие цифры по росту цен на отдельные продукты широкого потребления (не на красную икру). Да и заголовок статьи более красноречивый. Я специально обрезал, чтобы не возбуждать будивельников. Не помогло. Но оказывается, что рост цен на 15% в среднем за 3 года это мало. И в "педерації" "в РАЗИ гірше".
Будівельників - любителі педераційного - не збуджують.. Будівельники вміють думати і рахувати От наприклад Наш любитель морозива/балету/промисловості по педераційному якось пробував нас залякати тим що бюджет педерації на війну всього 140 млрд доларів, в той час коли Бюджет України 40 млрд власний+40 млрд допомоги... Але Тарас Бульба питав свого заблудшого сина.. і як синку-допомогли тобі твої лях... То так само і я питаю І що допомогли педераціникам в 2024 році зайвих 140-40-40=60 млрд доларів? за ці гроші вони захопили 3306 км2, 20 млн доларів за км2
Зокрема, 18 грудня Герасимов заявив, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році. Втім, ISW знайшов знайшов підтвердження захоплення лише 3 306 квадратних кілометрів.
До порівняння в 2022-2023 роках педераційники захопили 96000+км2... Тільки я бачу зменшення темпів захоплення в десяток разів? Тільки я можу порахувати що для того щоб захопити ВСЮ Україну педераційникам треба 170 років і 6 800 млрд доларів ?
Тому парторгам треба перевзуватись щоб не виглядати трьохколірною вороною в часи коли тільки двоколірні пташки (снігурі й синички) будуть в фаворі.
UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.
у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі
на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад
_Mykola_ написав:До речі, дуже цікавить, на чому ж наші банки роблять такий прибуток?
На інфляції... При чому від цих прибутків у грн - багатшими то не стають... Ще раз простий приклад Було в магазині 1000 одиниць товару по 400 грн = 400 000 грн Стало в магазині 1000 одиниць ЦЬОГО ж товару по 500 грн= 500 000 грн З одного боку магазин заробив 500 000-400 000 = 100 000 грн А з другого скільки мав-стільки в нього й залишилось...
По банкам
Сумарні активи українських комерційних банків на 1.11.2024 (млн. грн.) Активи (усього)________________3224871 Активи в іноземній валюті_______937211
курс на 1 січня 2023 року - 36,53 курс на зараз____________ - 42,00 Нехай різниця курсів це інфляція... (42,00-36,53)/36,53=14,97% Тепер просто індексуємо активи на розмір інфляції 3224871млн грн *14,97%=482 млрд грн.... Як бачите +117 млрд грн навіть не перекривають розміру інфляції.
UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.
у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі
на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад