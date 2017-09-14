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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1138111382113831138411385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.

на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях.
рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів

Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 19 гру, 2024 18:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 17:59

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:А сказати то що хотів?
Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?
так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі
Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0
так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...
Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?
Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати
Слава Україні.

Героям Слава.
Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.
Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"

Там есть и более впечатляющие цифры по росту цен на отдельные продукты широкого потребления (не на красную икру). Да и заголовок статьи более красноречивый. Я специально обрезал, чтобы не возбуждать будивельников. Не помогло. :)
Но оказывается, что рост цен на 15% в среднем за 3 года это мало. :)
И в "педерації" "в РАЗИ гірше".
Будівельників - любителі педераційного - не збуджують..
Будівельники вміють думати і рахувати
От наприклад
Наш любитель морозива/балету/промисловості по педераційному якось пробував нас залякати тим що бюджет педерації на війну всього 140 млрд доларів, в той час коли Бюджет України 40 млрд власний+40 млрд допомоги...
Але Тарас Бульба питав свого заблудшого сина..
і як синку-допомогли тобі твої лях...
То так само і я питаю
І що допомогли педераціникам в 2024 році зайвих 140-40-40=60 млрд доларів?
за ці гроші вони захопили 3306 км2, 20 млн доларів за км2
Зокрема, 18 грудня Герасимов заявив, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році. Втім, ISW знайшов знайшов підтвердження захоплення лише 3 306 квадратних кілометрів.
До порівняння в 2022-2023 роках педераційники захопили 96000+км2...
Тільки я бачу зменшення темпів захоплення в десяток разів?
Тільки я можу порахувати що для того щоб захопити ВСЮ Україну педераційникам треба 170 років і 6 800 млрд доларів ?

Тому парторгам треба перевзуватись щоб не виглядати трьохколірною вороною в часи коли тільки двоколірні пташки (снігурі й синички) будуть в фаворі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:03

  flyman написав:
  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
На болотах від такої інфляції вже загинаються, а в нас як Божа роса
в педерації інфляція більша від нашою..
Просто порівняйте облікову ставку нашого НБУ - 13,5% річних
в той час коли в їх ЦБ - 23% річних
В нас зростання ЗВР в них падіння ЗВР
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.


у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі

на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру
лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:07

  Wirująświatła написав:Faceless у нас жопа гораздо больше, но если взять ваши метрики то выйдет все замечательно, учетная ставка 13,5 банки в супер прибылях.
117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года
клондайк а не экономика. И образец стабильности.

До речі, дуже цікавить, на чому ж наші банки роблять такий прибуток?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:12

сегодня на городском сайте появилась вот такая новость,типа архивно-историческая
https://gorod.dp.ua/news/238848

Первый коммент-" к чему вы нас готовите?" :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Господар Вельзевула написав:Ви ще згадайте,що в них кордони не закриті, бусифікації нема


що за господар свого нацюцюрника?
звідки тут з"явився? консерва?СБ перевірила?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 19 гру, 2024 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:14

Надпотужні санкції глибокої стурбованості))

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:https://www.unian.ua/economics/finance/ekonomika-trimayetsya-ale-ukrajinci-bidnishayut-finansovi-perspektivi-2025-12857784.html? - фінансові перспективи-2025.
Там интересна табличка в конце статьи "Порівняння ключових макроекономічних прогнозів на 2025 рік".
На болотах від такої інфляції вже загинаються, а в нас як Божа роса
в педерації інфляція більша від нашою..
Просто порівняйте облікову ставку нашого НБУ - 13,5% річних
в той час коли в їх ЦБ - 23% річних
В нас зростання ЗВР в них падіння ЗВР
Флайман, мабуть, хотів сказати, що наша інфляція/наші ціни далеко не втікають від педераційних... але ж на них накладені потужні санкції, а нам - допомагають фінансово!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:20

  _Mykola_ написав:До речі, дуже цікавить, на чому ж наші банки роблять такий прибуток?
На інфляції...
При чому від цих прибутків у грн - багатшими то не стають...
Ще раз простий приклад
Було в магазині 1000 одиниць товару по 400 грн = 400 000 грн
Стало в магазині 1000 одиниць ЦЬОГО ж товару по 500 грн= 500 000 грн
З одного боку магазин заробив 500 000-400 000 = 100 000 грн
А з другого скільки мав-стільки в нього й залишилось...

По банкам
Сумарні активи українських комерційних банків на 1.11.2024 (млн. грн.)
Активи (усього)________________3224871
Активи в іноземній валюті_______937211

курс на 1 січня 2023 року - 36,53
курс на зараз____________ - 42,00
Нехай різниця курсів це інфляція...
(42,00-36,53)/36,53=14,97%
Тепер просто індексуємо активи на розмір інфляції
3224871млн грн *14,97%=482 млрд грн....
Як бачите +117 млрд грн навіть не перекривають розміру інфляції.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:22

  prodigy написав:
  UA написав:Кажуть С. Головатий був завербований КГБ приблизно в 1988 році.


у всі часи кгб вербувала : в армії , в інституті, в комсомолі

на приклад Шеварнадзе: кгб-партія-кгб-партія, так і робили карьеру
лейтенант кгб-потім секретар горкому(обкому) комсомолу, далі майор (полковник кгб)-перший секретар горкому партії- цлен цк (політбюро)-стрибки з контори в горком партії і назад

Є нюанс.
С. Головатий тоді був активним рухівцем.
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