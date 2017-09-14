Додано: Чет 19 гру, 2024 17:59

ЛАД написав: Letusrock написав: budivelnik написав: А сказати то що хотів?

Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?

так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре далі

Чи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0

так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...

Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?

Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додати

Слава Україні. А сказати то що хотів?Те що на ТРЕТІЙ рік в гарячій фазі війни - долар за рік виріс з 38 до 42 ..тобто на +10% ?так в москалів він виріс на 23% з 77 до 102.. і пре даліЧи тебе хвилює інфляція яка прогнозується між 6,8 і 9,5% в рік( різні експерти-різні данні?0так в москалів вже цього року +10% .. офіційно і +30% реально...Чи тебе хвилює що в нас ЗРІС ЗВР до 39 млрд доларів?Тобто ти напевно хотів порадіти - але в кінці забув додатиСлава Україні.

Героям Слава.

Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.

Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика" Героям Слава.Тільки от намальованих 9% відсотків інфляції це дурниця, яку розуміє кожен хто за ці три роки заходив в продовольчий чи будівельний магазини. По багатьох позиціях ріст ціни доходить до 200-300% за три роки.Це звісно якщо нас цікавлять реальні показники а не "є брехня, велика брехня і статистика"

Там есть и более впечатляющие цифры по росту цен на отдельные продукты широкого потребления (не на красную икру). Да и заголовок статьи более красноречивый. Я специально обрезал, чтобы не возбуждать будивельников. Не помогло.

Но оказывается, что рост цен на 15% в среднем за 3 года это мало.

И в "педерації" "в РАЗИ гірше". Там есть и более впечатляющие цифры по росту цен на отдельные продукты широкого потребления (не на красную икру). Да и заголовок статьи более красноречивый. Я специально обрезал, чтобы не возбуждать будивельников. Не помогло.Но оказывается, что рост цен на 15% в среднем за 3 года это мало.И в "педерації" "в РАЗИ гірше".

Зокрема, 18 грудня Герасимов заявив, що російські війська захопили приблизно 4 500 квадратних кілометрів у 2024 році. Втім, ISW знайшов знайшов підтвердження захоплення лише 3 306 квадратних кілометрів.

Будівельників - любителі педераційного - не збуджують..Будівельники вміють думати і рахуватиОт наприкладНаш любитель морозива/балету/промисловості по педераційному якось пробував нас залякати тим що бюджет педерації на війну всього 140 млрд доларів, в той час коли Бюджет України 40 млрд власний+40 млрд допомоги...Але Тарас Бульба питав свого заблудшого сина..і як синку-допомогли тобі твої лях...То так само і я питаюІ що допомогли педераціникам в 2024 році зайвих 140-40-40=60 млрд доларів?за ці гроші вони захопили 3306 км2,До порівняння в 2022-2023 роках педераційники захопили 96000+км2...Тільки я бачу зменшення темпів захоплення в десяток разів?Тільки я можу порахувати що для того щоб захопити ВСЮ Україну педераційникам треба 170 років і 6 800 млрд доларів ?Тому парторгам треба перевзуватись щоб не виглядати трьохколірною вороною в часи коли тільки двоколірні пташки (снігурі й синички) будуть в фаворі.