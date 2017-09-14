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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11382113831138411385>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:24

  Успіх написав:
  budivelnik написав:
  flyman написав:На болотах від такої інфляції вже загинаються, а в нас як Божа роса
в педерації інфляція більша від нашою..
Просто порівняйте облікову ставку нашого НБУ - 13,5% річних
в той час коли в їх ЦБ - 23% річних
В нас зростання ЗВР в них падіння ЗВР
Флайман, мабуть, хотів сказати, що наша інфляція/наші ціни далеко не втікають від педераційних... але ж на них накладені потужні санкції, а нам - допомагають фінансово!

Як так?©
В них був профіцит в 500 млрд доларів/рік + вони готувались воювати + в них були складські запаси озброєння яке створювався ще за СРСР
от і вийшло
що за три роки вони проїли свій профіцит+просрали складські запаси і отримали економічну ситуацію як у нас..
Звідси висновок
Якщо все ТАК САМО буде йти далі - то ЇХ ситуація в порівнянні з НАШОЮ - буде погіршуватись
ПС
При цьому нам ставатиме все важче і важче, але їм треба буде перетерпіти наше важче*2
Така вона фігня....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:26

  prodigy написав:
  Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.

на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях.
рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів

Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.

Москва - площадь 2561,5 км² - население 13 149 803 (всего РФ - 146 150 789).
Дубай - площадь 1610 км² - население - 3 331 420.
Может, не стоит сравнивать?

И вы не можете себе представить, что можно понимать, что финансово "там цікаво і так краще" (правда, не знаю, что такое "цікаво"), и при этом совсем не хотеть туда переселяться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:27

  detroytred написав:Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір.
Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору.
Агресор впевнений, що не буде ніякого.

Зараз ще є варіант злити ото все Безуглій, Соколовій (ще зашквари у інших частинах, 152 бригада, младопідПАЛКОВнік), Бутусову... ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:29

  _Mykola_ написав:
  Wirująświatła написав:Faceless у нас жопа гораздо больше, но если взять ваши метрики то выйдет все замечательно, учетная ставка 13,5 банки в супер прибылях.
117,63 млрд грн прибыли получили украинские банки за вычетом налогов за 9 месяцев 2024 года
клондайк а не экономика. И образец стабильности.

До речі, дуже цікавить, на чому ж наші банки роблять такий прибуток?

На гособлигациях и депозитах в НБУ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Может, не стоит сравнивать?
А може варто спробувати зрозуміти
Дубай - 3 331 420 осіб - створило для себе кращі умови ніж 146 150 789 москаликів для 13 149 803 москвича? при чому москвичі також для себе щось створювали

Тому навчись дивитись на москальські досягнення під правильним кутом
Якщо 10 якутів ходять при мінус 40 в туалет на двір для того щоб 1 москвич жив в 5 разів гірше ніж живе саудит... - то може таку економіку з такою ідеологією треба клеймити а не хвалити?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:30

  prodigy написав: Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.

Холопи разбегутся?
Давайте рішення про націоналізацію активів олігархів?
Неконституційно? Порушує закони та права людини?
Тоді нехай олігархі зі своїми слугами та своїми синами ідуть та воюють за своє.
Оxуели.
Востаннє редагувалось UA в Чет 19 гру, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:31

  Господар Вельзевула написав:сегодня на городском сайте появилась вот такая новость,типа архивно-историческая
https://gorod.dp.ua/news/238848

Первый коммент-" к чему вы нас готовите?" :mrgreen:
Там и ещё: "Вася (19.12.24 16:12): Оккупация была и до 41 года и после 43 года, вплоть до 91. Что за вата орудует на сайте?" Интересно все Васи такие умные?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:33

Перекрашиваются лучше всего советские прапорщики.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:37

UA

Тоді нехай олігархі зі своїми слугами та своїми синами ідуть та воюють за своє.
Оxуели.


За неоподаткований «пул квартир під оренду»?
Що це за унтер-офіцерша себе вирішила відшмагати?)))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:37

  prodigy написав:
  Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.

на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях.
рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів ...
Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.

не дивно що це написав моряк 60+, який може хоч завтра поїхати, а навіть якби не міг, то за всю карєру наївся закордона, обїздив весь світ не один раз.
Це аналогічно як я напишу "подумаєш зобовязали жінок народити по 10 дітей (бажано хлопців) протягом 15 років - це рішення потрібне і обгрунтоване))"
Я розумію вашу позицію, але 90% дописувачів вперто морозяться в питанні ціни, якщо війна буде 30 років і цілі покоління проживуть життя кріпаками при вічному президенті, це теж залишиться рішенням потрібним і обгрунтованим?
Letusrock
 
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