В них був профіцит в 500 млрд доларів/рік + вони готувались воювати + в них були складські запаси озброєння яке створювався ще за СРСР от і вийшло що за три роки вони проїли свій профіцит+просрали складські запаси і отримали економічну ситуацію як у нас.. Звідси висновок Якщо все ТАК САМО буде йти далі - то ЇХ ситуація в порівнянні з НАШОЮ - буде погіршуватись ПС При цьому нам ставатиме все важче і важче, але їм треба буде перетерпіти наше важче*2 Така вона фігня....
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 19 гру, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях. рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів
Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
Москва - площадь 2561,5 км² - население 13 149 803 (всего РФ - 146 150 789). Дубай - площадь 1610 км² - население - 3 331 420. Может, не стоит сравнивать?
И вы не можете себе представить, что можно понимать, что финансово "там цікаво і так краще" (правда, не знаю, что такое "цікаво"), и при этом совсем не хотеть туда переселяться?
detroytred написав:Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір. Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору. Агресор впевнений, що не буде ніякого.
А може варто спробувати зрозуміти Дубай - 3 331 420 осіб - створило для себе кращі умови ніж 146 150 789 москаликів для 13 149 803 москвича? при чому москвичі також для себе щось створювали
Тому навчись дивитись на москальські досягнення під правильним кутом Якщо 10 якутів ходять при мінус 40 в туалет на двір для того щоб 1 москвич жив в 5 разів гірше ніж живе саудит... - то може таку економіку з такою ідеологією треба клеймити а не хвалити?
prodigy написав: Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
Холопи разбегутся? Давайте рішення про націоналізацію активів олігархів? Неконституційно? Порушує закони та права людини? Тоді нехай олігархі зі своїми слугами та своїми синами ідуть та воюють за своє. Оxуели.
Востаннє редагувалось UA в Чет 19 гру, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях. рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів ... Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
не дивно що це написав моряк 60+, який може хоч завтра поїхати, а навіть якби не міг, то за всю карєру наївся закордона, обїздив весь світ не один раз. Це аналогічно як я напишу "подумаєш зобовязали жінок народити по 10 дітей (бажано хлопців) протягом 15 років - це рішення потрібне і обгрунтоване))" Я розумію вашу позицію, але 90% дописувачів вперто морозяться в питанні ціни, якщо війна буде 30 років і цілі покоління проживуть життя кріпаками при вічному президенті, це теж залишиться рішенням потрібним і обгрунтованим?