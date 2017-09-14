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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41
Бетон написав:
Вже бачили як тцк-ашники водія викурюють з автівки, задувають газ, підпалюють? Вони ж не знали що їх знімає камера. Це вже тортури.
А ви в такій країні хочете купити кілька квартир. Що це, мазохізм?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:43
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Wirująświatła
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:43
У Львові за сексуальне насильство над 8-річним хлопчиком засудили 24-річного уродженця Авдіївки https://lviv1256.com/news/u-lvovi-za-se ... -avdiivky/
минулого тижня 44-річний підор з маріуполя намагався згвалтувати 16-річного львів"янина...
нащадки асвабадітєлєй...
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:44
https://t.me/kindzadza_ua/12512
Бетон написав:
Вже бачили як тцк-ашники водія викурюють з автівки, задувають газ, підпалюють? Вони ж не знали що їх знімає камера. Це вже тортури.
🔴Основні тези Зеленського на засіданні Євроради:
- Україна не може жити в замороженому конфлікті, потрібен сталий мир.
- Припинення вогню можливе лише за наявності гарантій безпеки та сильної позиції України.
- Європейських гарантій недостатньо, потрібна участь США.
- Пропозиція кремля про «технологічну дуель» — це абсурд.
- путін — старий фантазер, який живе в своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало, були лише ультиматуми рф.
- Орбана ніхто не уповноважував на перемовини з путіним. Це політичний піар, а його відносини з рф занадто теплі.
- Україна не продовжуватиме транзит російського газу, щоб не давати рф заробляти на війні.
- Із 14 бригад, обіцяних до підготовки за кордоном, готові лише дві: одна у Франції, інша готується в Німеччині.
- Росіяни спалюють обличчя військовим із Північної Кореї, на фронті зафіксовано 12 тисяч військових із КНДР.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Чет 19 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:45
Как много желающих заменить бросившую нас fler с розовыми соплями!
И при этом обвинять марафон. Да на марафоне сейчас и десятой доли лапши на уши не вешают, как здесь некоторые "товарищи".
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:48
Бетон порой так бесит ложью и фантазиями https://eggpack.ru/monitoring/
(Возможно надо ВПН, я через него вошел)
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:52
Там понравилось:
Производитель - собственное производство
И для полноты картины: https://www.kurchata.ua/ru/products/eggs
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ЛАД
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:53
Бетон написав:
В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні
Немає у них яєць по 70 фублів, є по 140 фублів
Немає у нас яєць по 82 гривні, є по 70 гривень
Про пенсії та комуналку - не бреши, у нас є субсідії
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pesikot
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:58
Letusrock написав:
кщо війна буде 30 років і цілі покоління проживуть життя кріпаками
Будь-який дурень згенерує стільки запитань що і сотня мудреців не дадуть на них відповідей...
Маленьке уточнення
А що краще
30 років відбиватись з шансом відбитись
чи сьогодні здатись і до кінця своїх днів БЕЗ шансів отримати статус другорядного кріпака?
Тільки на правильно поставлені запитання - можна отримати правильні відповіді.
ПС
мій прогноз
педерація не те що 30 років, вона й три роки в сьогоднішньому режимі не протягне.
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budivelnik
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Додано: Чет 19 гру, 2024 18:59
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