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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 113831138411385113861138711388>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:41

  Бетон написав:Вже бачили як тцк-ашники водія викурюють з автівки, задувають газ, підпалюють? Вони ж не знали що їх знімає камера. Це вже тортури.

А ви в такій країні хочете купити кілька квартир. Що це, мазохізм?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:43

  Бетон написав:І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні

https://novus.zakaz.ua/ru/products/iait ... 063250056/
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:43

У Львові за сексуальне насильство над 8-річним хлопчиком засудили 24-річного уродженця Авдіївки
https://lviv1256.com/news/u-lvovi-za-se ... -avdiivky/

минулого тижня 44-річний підор з маріуполя намагався згвалтувати 16-річного львів"янина...

нащадки асвабадітєлєй...
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:44

  Бетон написав:Вже бачили як тцк-ашники водія викурюють з автівки, задувають газ, підпалюють? Вони ж не знали що їх знімає камера. Це вже тортури.

https://t.me/kindzadza_ua/12512
🔴Основні тези Зеленського на засіданні Євроради:

- Україна не може жити в замороженому конфлікті, потрібен сталий мир.

- Припинення вогню можливе лише за наявності гарантій безпеки та сильної позиції України.

- Європейських гарантій недостатньо, потрібна участь США.

- Пропозиція кремля про «технологічну дуель» — це абсурд.

- путін — старий фантазер, який живе в своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало, були лише ультиматуми рф.

- Орбана ніхто не уповноважував на перемовини з путіним. Це політичний піар, а його відносини з рф занадто теплі.

- Україна не продовжуватиме транзит російського газу, щоб не давати рф заробляти на війні.

- Із 14 бригад, обіцяних до підготовки за кордоном, готові лише дві: одна у Франції, інша готується в Німеччині.

- Росіяни спалюють обличчя військовим із Північної Кореї, на фронті зафіксовано 12 тисяч військових із КНДР.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 18:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:45

Как много желающих заменить бросившую нас fler с розовыми соплями!
И при этом обвинять марафон. Да на марафоне сейчас и десятой доли лапши на уши не вешают, как здесь некоторые "товарищи".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:48

Е/е в Польше, часть 2

Бетон порой так бесит ложью и фантазиями
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https://eggpack.ru/monitoring/ (Возможно надо ВПН, я через него вошел)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:52

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні

https://novus.zakaz.ua/ru/products/iait ... 063250056/

Там понравилось:
Производитель - собственное производство
:)
И для полноты картины: https://www.kurchata.ua/ru/products/eggs
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:53

  Бетон написав:В них на пенсію можна комуналку за 2 місяці сплатить а в нас за 2 неділі.
І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні

Немає у них яєць по 70 фублів, є по 140 фублів
Немає у нас яєць по 82 гривні, є по 70 гривень

Про пенсії та комуналку - не бреши, у нас є субсідії
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:кщо війна буде 30 років і цілі покоління проживуть життя кріпаками
Будь-який дурень згенерує стільки запитань що і сотня мудреців не дадуть на них відповідей...

Маленьке уточнення
А що краще
30 років відбиватись з шансом відбитись
чи сьогодні здатись і до кінця своїх днів БЕЗ шансів отримати статус другорядного кріпака?

Тільки на правильно поставлені запитання - можна отримати правильні відповіді.

ПС
мій прогноз
педерація не те що 30 років, вона й три роки в сьогоднішньому режимі не протягне.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 18:59

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:І них яйця 70 рублів а в нас 82 гривні

https://novus.zakaz.ua/ru/products/iait ... 063250056/

Там понравилось:
Производитель - собственное производство
:)
И для полноты картины: https://www.kurchata.ua/ru/products/eggs

Спамити так спамити

https://www.atbmarket.com/sch?page=1&la ... 1%86%D1%8F
Hotab
 
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  #<1 ... 113831138411385113861138711388>
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