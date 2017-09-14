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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1138411385113861138711388>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:04

  Бетон написав:сегодня есть видео из Киева возле Сильпо. мужик спрашивает у военного в балаклаве, чего он в ней? - вы бандиты? спрашивает он у тцкашника.
-тцкашник отвечает -Да.

С дебилами, которые задают дебильные вопросы, так и нужно отвечать
А не вступать с ними в спор
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:09

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:
Черновцы.
Мужчину скрутили и завалили на землю. Рядом сидит ребенок в коляске.
https://t.me/kindzadza_ua/12490


А що от про такі☝️ випадки каже хотаб, песікіт, Василь-Рівне, Будівельник?
По суті можуть вони відповісти, чи тільки віджартовуються, або ігнорять?

Я казав, кажу і буду казати, що це протиправні дії.
Це зрив мобілізації

Але Долярчик, нещодавно, коли ти був в ЗСУ, ти таке підтримував.
Так їх ухилянтів, казав ти, до ногтю, а краще "майно арештувати", "гроші на рахунках заблокувати", щоб самі побігли в ТЦК

А зараз диви, який "переворот думок". А що трапилось ?
Мабуть таки ти в СЗЧ і розумієшь, що з тобою можуть зробити те саме ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:11

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:......
https://novus.zakaz.ua/ru/products/iait ... 063250056/

Там понравилось:
Производитель - собственное производство
:)
И для полноты картины: https://www.kurchata.ua/ru/products/eggs

Спамити так спамити

https://www.atbmarket.com/sch?page=1&la ... 1%86%D1%8F

По вашей ссылке https://eggpack.ru/monitoring/ вы не обратили внимание на последнюю колонку. А там есть цены почти совпадающие с нашими, только в рублях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:11

опрос в русском тг канале 19 тыс респондентов

А какие условия вы считаете приемлемыми для заключения мира (перемирия)?
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Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 19:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:14

  Wirująświatła написав:
🔴Основні тези Зеленського на засіданні Євроради:

- Україна не може жити в замороженому конфлікті, потрібен сталий мир.

- Припинення вогню можливе лише за наявності гарантій безпеки та сильної позиції України.

- Європейських гарантій недостатньо, потрібна участь США.

- Пропозиція кремля про «технологічну дуель» — це абсурд.

- путін — старий фантазер, який живе в своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало, були лише ультиматуми рф.

- Орбана ніхто не уповноважував на перемовини з путіним. Це політичний піар, а його відносини з рф занадто теплі.

- Україна не продовжуватиме транзит російського газу, щоб не давати рф заробляти на війні.

- Із 14 бригад, обіцяних до підготовки за кордоном, готові лише дві: одна у Франції, інша готується в Німеччині.

- Росіяни спалюють обличчя військовим із Північної Кореї, на фронті зафіксовано 12 тисяч військових із КНДР.

Та ж сама платівка в сотий раз. Від повторення тих самих тез в сотий раз нічого не зміниться.
Нове тільки "Стамбульських угод ніколи не існувало". Це явне лукавство. Я вже писав - Перемовини які почались 28 лютого 2022 були ознакою того що Зе і Ко були в шоці. Тому і розпочали перемовини, які фактично були рівноцінні капітуляції на початковому етапі. Потім Зе і Ко прийшли в себе, побачили що ситуація не така й погана і можна "кидати людей в топку війни" і припинили ці перемовини. А Зе очевидно хоче щоб про це ніхто не згадував("їх не існувало").
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:19

  prodigy написав:
  Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.

на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях.
рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів

Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.

А рішення з середини 24 року у провідних ІТ компаній щодо найму працівників чоловіків які в Україні не більше ніж 15-20-25% на проекти, напевно виглядає нууу дуже привабливо та послідовно. Зате "місцеві" у виграші, зп/2-3 рази і взагалі добре.
Флай, у твоїй галері такий же ценз? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Потім Зе і Ко прийшли в себе, побачили що ситуація не така й погана і можна "кидати людей в топку війни"
Колись чув вираз
причинно наслідковий звязок?

У нас як було
спочатку Зе і Ко з автоматами зупинили а потім кинули в топку інших..

Чи
спочатку НАСЕЛЕННЯ України відбило напад педераційників чим СТВОРИЛО УМОВИ для Зе і Ко - відмовитись від капітуляції в стамбулі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:22

  budivelnik написав:спочатку НАСЕЛЕННЯ України відбило напад педераційників чим СТВОРИЛО УМОВИ для Зе і Ко - відмовитись від капітуляції в стамбулі.

Це. І шо?
Правда Зе і Ко також брали деяку участь у відбитті нападу педераційників.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 19 гру, 2024 19:24, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:23

  pesikot написав:Я казав, кажу і буду казати, що це протиправні дії.
Це зрив мобілізації

Але Долярчик, нещодавно, коли ти був в ЗСУ, ти таке підтримував.
Так їх ухилянтів, казав ти, до ногтю, а краще "майно арештувати", "гроші на рахунках заблокувати", щоб самі побігли в ТЦК

А зараз диви, який "переворот думок". А що трапилось ?
Мабуть таки ти в СЗЧ і розумієшь, що з тобою можуть зробити те саме ))

Місяці 3 назад ти орав що це брехня, Мосфільм і такого не буває.
Письмових наказів на бусифікацію не існує. Лише усні погрози керівника тцк відправити на нуль своїх підлеглих за невиконання плану.
План виконали, але отримали вороже ставлення населення до держави.
І це на завжди, в покоління.
Темпи відступу наростають. Боєздатних підрозділів бусифікація не створила.
Це рагулізм чи диверсія. Цікава думка профі.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:25

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:спочатку НАСЕЛЕННЯ України відбило напад педераційників чим СТВОРИЛО УМОВИ для Зе і Ко - відмовитись від капітуляції в стамбулі.
Це. І шо?
А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить
А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?
Може назло зе і ко - вуха відморозиш?
budivelnik
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