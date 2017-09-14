- Україна не може жити в замороженому конфлікті, потрібен сталий мир.
- Припинення вогню можливе лише за наявності гарантій безпеки та сильної позиції України.
- Європейських гарантій недостатньо, потрібна участь США.
- Пропозиція кремля про «технологічну дуель» — це абсурд.
- путін — старий фантазер, який живе в своєму акваріумі. Стамбульських угод ніколи не існувало, були лише ультиматуми рф.
- Орбана ніхто не уповноважував на перемовини з путіним. Це політичний піар, а його відносини з рф занадто теплі.
- Україна не продовжуватиме транзит російського газу, щоб не давати рф заробляти на війні.
- Із 14 бригад, обіцяних до підготовки за кордоном, готові лише дві: одна у Франції, інша готується в Німеччині.
- Росіяни спалюють обличчя військовим із Північної Кореї, на фронті зафіксовано 12 тисяч військових із КНДР.
Та ж сама платівка в сотий раз. Від повторення тих самих тез в сотий раз нічого не зміниться. Нове тільки "Стамбульських угод ніколи не існувало". Це явне лукавство. Я вже писав - Перемовини які почались 28 лютого 2022 були ознакою того що Зе і Ко були в шоці. Тому і розпочали перемовини, які фактично були рівноцінні капітуляції на початковому етапі. Потім Зе і Ко прийшли в себе, побачили що ситуація не така й погана і можна "кидати людей в топку війни" і припинили ці перемовини. А Зе очевидно хоче щоб про це ніхто не згадував("їх не існувало").
Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях. рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів
Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
А рішення з середини 24 року у провідних ІТ компаній щодо найму працівників чоловіків які в Україні не більше ніж 15-20-25% на проекти, напевно виглядає нууу дуже привабливо та послідовно. Зате "місцеві" у виграші, зп/2-3 рази і взагалі добре. Флай, у твоїй галері такий же ценз?
pesikot написав:Я казав, кажу і буду казати, що це протиправні дії. Це зрив мобілізації
Але Долярчик, нещодавно, коли ти був в ЗСУ, ти таке підтримував. Так їх ухилянтів, казав ти, до ногтю, а краще "майно арештувати", "гроші на рахунках заблокувати", щоб самі побігли в ТЦК
А зараз диви, який "переворот думок". А що трапилось ? Мабуть таки ти в СЗЧ і розумієшь, що з тобою можуть зробити те саме ))
Місяці 3 назад ти орав що це брехня, Мосфільм і такого не буває. Письмових наказів на бусифікацію не існує. Лише усні погрози керівника тцк відправити на нуль своїх підлеглих за невиконання плану. План виконали, але отримали вороже ставлення населення до держави. І це на завжди, в покоління. Темпи відступу наростають. Боєздатних підрозділів бусифікація не створила. Це рагулізм чи диверсія. Цікава думка профі.
budivelnik написав:спочатку НАСЕЛЕННЯ України відбило напад педераційників чим СТВОРИЛО УМОВИ для Зе і Ко - відмовитись від капітуляції в стамбулі.
Це. І шо?
А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш? Може назло зе і ко - вуха відморозиш?