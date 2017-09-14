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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11385113861138711388>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:28

  UA написав:Це рагулізм чи диверсія. Цікава думка профі.
я не профи, но выскажусь, власть ищет виноватых, коими уже назначили ухылянтов. Но чтобы был ответ на вопрос "а вы что делали?" их пакуют, потом скажут "а мы паковали."

мне другое интересно этот контент только на канале кин-дза-дза. Специально для этого канала делают? почему все каналы об этом не кричат?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Темпи відступу наростають.
Брехня
До 2022 - москалі захопили 43 000 км2
В 2022-2023- москалі захопили 60 000 км2
В 2024 москалі захопили - 3 306 км2

Ти точно переконаний що швидкість відступу зростає?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:30

  budivelnik написав:А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить
А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?
Може назло зе і ко - вуха відморозиш?

На події народ впливає.
А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:31

  Бетон написав:
  prodigy написав:
якщо там цікаво і так краще, то вперед. до сосії.

Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
Не подобається режим, посилають до росії.
А ти не хочеш виїхати з України? Десь в Гондурас?
Не хватало, щоб хтось мені вказував що мені робити на моїй землі.

Тобі ввічливо натякають, щоб ти поїхав в Росію і пошукав яйца по 70, особисто
Якщо знайдешь, звісно ))

А стосовно корупції, то ти працюєшь в найбільш корумпованій галузі України - будівництво, ремонти тощо
Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків. Це і дещо специфічні засоби отримання дозволів

Від тебе це звучить, як бджола проти меду ))

PS. Послухаю твоє ниття ще рік
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:32

  Бетон написав:Я приїхав до бабусі, в них місцева адміністрація здерла ковшом насипану самотужки корито дороги. В 2019. Тепер в них 6 років по коліна багно. Проїхати можна тільки на конях. Доречі мер - партія зелених.
Мій ролик про це набрав овер до.уя.
Зато можна по телеку радіти які погані дороги на росії.

Ви вже позікрали все. Людина яка 50 років стажу платила податки не може вийти з двору

Посилання на ролик
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:32

  budivelnik написав:
  UA написав:Темпи відступу наростають.
Брехня
До 2022 - москалі захопили 43 000 км2
В 2022-2023- москалі захопили 60 000 км2
В 2024 москалі захопили - 3 306 км2

Ти точно переконаний що швидкість відступу зростає?

Треба ще враховувати прискорення процесу у часі, яке дуже з часом впливає на кінцевий прогнозований результат... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:37

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить
А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?
Може назло зе і ко - вуха відморозиш?
На події народ впливає.
А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також.
Не все загублено
Я у вас вірю....
А на персонажів яких приводять до влади - народ впливає?
Бо якщо не впливає .. то відразу
А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?
Може назло зе і ко - вуха відморозиш?

Звідси висновок
не вппливаюче ні на що населення не дало в 2004 прийти до влади Бандюковичу
Потім не впливаюче ні на що населення в 2014 дало пендель Бандюковичу за те що той... не підписав писульку про асоціацію з ЄС...
Зауваж не про вступ, про якусь асоціацію....

А тепер спроектуй дії сьогоднішньої влади яка спробує переломати через коліно НАСЕЛЕННЯ...
Чи ти думаєш що 300 000 на нулі це бидло якому всунули в руки зброю і залякали ТЦКашниками?
Чи думаєш що серед тих 700 000 не на нулі знайдеться більшість яка виконає чийсь наказ загнати в стойло тих хто на нулі?
чи ти думаєш що сотні тисяч волонтерів, разом з сотнями тисяч інвалідів - проковтнуть заявку якогось хлопчика якого підтримує 5-7 менеджерів про те що він війну в своїй голові закінчив, а тому Україна має здатись?
чи ти думаєш що вчора відправивши в наш ЗВР 20 млрд доларів і пообіцявщи тільки на 2025 ще 30 млрд - Захід захоче щоб уряд який отримав ці гроші був знесений?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:45

  UA написав:
  pesikot написав:Я казав, кажу і буду казати, що це протиправні дії.
Це зрив мобілізації

Але Долярчик, нещодавно, коли ти був в ЗСУ, ти таке підтримував.
Так їх ухилянтів, казав ти, до ногтю, а краще "майно арештувати", "гроші на рахунках заблокувати", щоб самі побігли в ТЦК

А зараз диви, який "переворот думок". А що трапилось ?
Мабуть таки ти в СЗЧ і розумієшь, що з тобою можуть зробити те саме ))

Місяці 3 назад ти орав що це брехня, Мосфільм і такого не буває.

Ветеран МВД, докази в студію, що я таке казав ))
Ти ще пам"ятаєшь, що це таке докази чи вже ні ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:55

andrijk777
Так в 2022 нас погнали
В 2023 - ми частково відбились
в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2


Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)
сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:56

почему не взорвали дверь?

Россияне снимают на видео, как грабят квартиру в оккупированном Селидово
https://t.me/oko18_channel/14328
в присутствии полиции нападает на мужика:
https://t.me/oko18_channel/14320


началась эра право сильного, чем одни лучше других?

а тут видео с оповещением "воздушная тревога" голосом левитана
https://t.me/oko18_channel/14316
я прифигел. война это фетиш путина?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 20:05, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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