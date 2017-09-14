budivelnik написав:А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш? Може назло зе і ко - вуха відморозиш?
На події народ впливає. А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також.
prodigy написав: якщо там цікаво і так краще, то вперед. до сосії.
Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава. Не подобається режим, посилають до росії. А ти не хочеш виїхати з України? Десь в Гондурас? Не хватало, щоб хтось мені вказував що мені робити на моїй землі.
Тобі ввічливо натякають, щоб ти поїхав в Росію і пошукав яйца по 70, особисто Якщо знайдешь, звісно ))
А стосовно корупції, то ти працюєшь в найбільш корумпованій галузі України - будівництво, ремонти тощо Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків. Це і дещо специфічні засоби отримання дозволів
Бетон написав:Я приїхав до бабусі, в них місцева адміністрація здерла ковшом насипану самотужки корито дороги. В 2019. Тепер в них 6 років по коліна багно. Проїхати можна тільки на конях. Доречі мер - партія зелених. Мій ролик про це набрав овер до.уя. Зато можна по телеку радіти які погані дороги на росії.
Ви вже позікрали все. Людина яка 50 років стажу платила податки не може вийти з двору
budivelnik написав:А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш? Може назло зе і ко - вуха відморозиш?
На події народ впливає. А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також.
Не все загублено Я у вас вірю.... А на персонажів яких приводять до влади - народ впливає? Бо якщо не впливає .. то відразу
А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш? Може назло зе і ко - вуха відморозиш?
Звідси висновок не вппливаюче ні на що населення не дало в 2004 прийти до влади Бандюковичу Потім не впливаюче ні на що населення в 2014 дало пендель Бандюковичу за те що той... не підписав писульку про асоціацію з ЄС... Зауваж не про вступ, про якусь асоціацію....
А тепер спроектуй дії сьогоднішньої влади яка спробує переломати через коліно НАСЕЛЕННЯ... Чи ти думаєш що 300 000 на нулі це бидло якому всунули в руки зброю і залякали ТЦКашниками? Чи думаєш що серед тих 700 000 не на нулі знайдеться більшість яка виконає чийсь наказ загнати в стойло тих хто на нулі? чи ти думаєш що сотні тисяч волонтерів, разом з сотнями тисяч інвалідів - проковтнуть заявку якогось хлопчика якого підтримує 5-7 менеджерів про те що він війну в своїй голові закінчив, а тому Україна має здатись? чи ти думаєш що вчора відправивши в наш ЗВР 20 млрд доларів і пообіцявщи тільки на 2025 ще 30 млрд - Захід захоче щоб уряд який отримав ці гроші був знесений?
andrijk777 Так в 2022 нас погнали В 2023 - ми частково відбились в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту 1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО) 1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2 1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2) сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)