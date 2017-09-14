Додано: Чет 19 гру, 2024 19:37

andrijk777 написав: budivelnik написав: А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежить

А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?

Може назло зе і ко - вуха відморозиш? А те що припускаючи що влада впливає на події більше ніж населення- це розписатись в тому що ВІД ТЕБЕ нічого не залежитьА якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?Може назло зе і ко - вуха відморозиш? На події народ впливає.

А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також. На події народ впливає.А ось на перемовини - ні. Результат перемовин від мене НІЯК не залежить. І від тебе також.

А якщо від тебе нічого не залежить - то навіщо ти живеш?

Може назло зе і ко - вуха відморозиш?

Не все загубленоЯ у вас вірю....А на персонажів яких приводять до влади - народ впливає?Бо якщо не впливає .. то відразуЗвідси висновокне вппливаюче ні на що населення не дало в 2004 прийти до влади БандюковичуПотім не впливаюче ні на що населення в 2014 дало пендель Бандюковичу за те що той... не підписав писульку про асоціацію з ЄС...Зауваж не про вступ, про якусь асоціацію....А тепер спроектуй дії сьогоднішньої влади яка спробує переломати через коліно НАСЕЛЕННЯ...Чи ти думаєш що 300 000 на нулі це бидло якому всунули в руки зброю і залякали ТЦКашниками?Чи думаєш що серед тих 700 000 не на нулі знайдеться більшість яка виконає чийсь наказ загнати в стойло тих хто на нулі?чи ти думаєш що сотні тисяч волонтерів, разом з сотнями тисяч інвалідів - проковтнуть заявку якогось хлопчика якого підтримує 5-7 менеджерів про те що він війну в своїй голові закінчив, а тому Україна має здатись?чи ти думаєш що вчора відправивши в наш ЗВР 20 млрд доларів і пообіцявщи тільки на 2025 ще 30 млрд - Захід захоче щоб уряд який отримав ці гроші був знесений?