RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11385113861138711388

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 19:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:маленька держава може вести тільки коростокові війни проти великої.
Якщо за маленькою не стоїть велика....
За нашим 0,5% ВВП стоять 47% ВВП світу
За педераційним 2% ВВП - офіційно тільки північна корея....

andrijk777
А для мене вони воїни...
Які крім того що стоять на нулі - ще й персонально мені снаряди підписують з побажанням від мене москалям.

Тому
Твоя справа маленька
Бздиш воювати - не страшно
Тоді не заважаючи - просто допомагай як можеш і чим можеш, не вимагаючи від фронтовиків обовязкової Перемоги... Вони зроблять ВСЕ що ЗМОЖУТЬ
якщо ти допоможеш - вони просто зроблять БІЛЬШЕ.

ПС
мій бізнес не розкручується...
як мінімум 30% того що залишається ПІСЛЯ сплати податків- їде в тому чи іншому вигляді на фронт.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28393
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:03

  budivelnik написав:Так в 2022 нас погнали
В 2023 - ми частково відбились
в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2

Брехня. Ми відбились в 2022. І в 2022 провели 2 достатньо успішні операції. По причині того що РФ була не готова.
А в 2023-2024 - у нас вже успіхів не було. З вересня 2024 почався безперервний відступ, хоча і не дуже швидкий і поки-що не критичний.
Але багато хто на Заході вважає що фронт може рухнути.
Твої фантазії це круто, нажаль я більше про реальність.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:06

  andrijk777 написав:
  UA написав:
  Xenon написав:
россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.

❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.

«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».


На поведение хуйла нужно смотреть с точки зрения психиатрии.
Он классический психопат.
Хочет разгромной победы хоть на межличностном уровне.
После утраты власти Zе покинет Украину.
рос СМИ выдадут это как разгромную победу и достижение своих целей.
Так же рос СМИ выдавали за победу, поражение ненависного им Барыги и приход к власти их любимца - младорыга Zе на выборах 2019.

Загалом не зрозуміло чому Зе не звернувся в Конституційний суд "за роз'ясненнями". КС би роз'яснив що все нормально і все було би ок. Але Зе в своєму репертуарі - наплював на закон(на Конституцію в даному випадку).

Тоже мне "бином Ньютона": не может Найвплывовишый позволить свою треуголку даже на минуту из рук выпустить :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 8821
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:13

andrijk777
По-моему, выспрашивали, почему я считаю, что здесь непрезентативное представление народа?
Почитайте сегодняшний форум.
Героев Чернигова, Львова и Германии. И не только.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 19 гру, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 31961
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4826 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:14

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:Так в 2022 нас погнали
В 2023 - ми частково відбились
в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Брехня. Ми відбились в 2022. І в 2022 провели 2 достатньо успішні операції. По причині того що РФ була не готова.
А в 2023-2024 - у нас вже успіхів не було. З вересня 2024 почався безперервний відступ, хоча і не дуже швидкий і поки-що не критичний.
Але багато хто на Заході вважає що фронт може рухнути.
Твої фантазії це круто, нажаль я більше про реальність.
Є твої фантазії , навіяні активною роботою педераційників в інформаційному просторі
Є карта Діпстейт
Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних
А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
  budivelnik написав:1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)
сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)
Як бачиш , за 10 місяців 2022 року ми втратили більше ніж за 10 років до того...
Якщо хочеш я можу розбити на два періоди
22лютого 2022 -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1травня 2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72047
1вересня2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72480

Як бачиш до вересня 2022 ми ніяких супер-супер вигідних операцій не провели
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28393
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:19

НУШ

https://t.me/kindzadza_chat/45439
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26445
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:22

  ЛАД написав:andrijk777
По-моему, выспрашивали, почему я считаю, что здесь непрезентативное представление народа?
Почитайте сегодняшний форум.
Героев Чернигова, Львова и Германии. И не только.

Зато есть герой Харькова, который предлагает сдаться и постоянно ищет хороших русских

PS. Кстати, про сегодня. Ты меня читаешь, как бы ты не утверждал обратное (но ведь парторг не врёт)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10795
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:29

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір.
Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору.
Агресор впевнений, що не буде ніякого.

Зараз ще є варіант злити ото все Безуглій, Соколовій (ще зашквари у інших частинах, 152 бригада, младопідПАЛКОВнік), Бутусову... ;)

Да фіг його знає, що в голові цих деяких молодих да р'яних.

55-ти літньому дружбану моємому два отаких молодих здоров'ячків подполів (зампотех та зампотех) не раз погрожували розправою. Звісно тихцем розправитись. За те, що він вимагає від них по закону.

Інший здоровань мОлодець комбат під час святкування прям за столом запропонував вийти розібратися, хотів публічно принизити старого пенса, гадав, що отримає злив. Але цей дружбан досить добряче ще з училища б'ється й встав і каже пішли.
То ж була комедія, як оцей херой почав зливатися, що дескать, пожартував.

Це я до того, що "не пощастило" поки отому 27-ми річному начштабу на подібного нарватися...
Отримав би у відповідь одразу і на місці.
Хоча подібні могікани вже рідкість.
Точніше вже давно рідкість.
detroytred
 
Повідомлень: 31348
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11385113861138711388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78093
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 249502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13266)
19.12.2024 19:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.