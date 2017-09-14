andrijk777 написав:маленька держава може вести тільки коростокові війни проти великої.
Якщо за маленькою не стоїть велика.... За нашим 0,5% ВВП стоять 47% ВВП світу За педераційним 2% ВВП - офіційно тільки північна корея....
andrijk777 А для мене вони воїни... Які крім того що стоять на нулі - ще й персонально мені снаряди підписують з побажанням від мене москалям.
Тому Твоя справа маленька Бздиш воювати - не страшно Тоді не заважаючи - просто допомагай як можеш і чим можеш, не вимагаючи від фронтовиків обовязкової Перемоги... Вони зроблять ВСЕ що ЗМОЖУТЬ якщо ти допоможеш - вони просто зроблять БІЛЬШЕ.
ПС мій бізнес не розкручується... як мінімум 30% того що залишається ПІСЛЯ сплати податків- їде в тому чи іншому вигляді на фронт.
budivelnik написав:Так в 2022 нас погнали В 2023 - ми частково відбились в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Брехня. Ми відбились в 2022. І в 2022 провели 2 достатньо успішні операції. По причині того що РФ була не готова. А в 2023-2024 - у нас вже успіхів не було. З вересня 2024 почався безперервний відступ, хоча і не дуже швидкий і поки-що не критичний. Але багато хто на Заході вважає що фронт може рухнути. Твої фантазії це круто, нажаль я більше про реальність.
Xenon написав: россия готова и к переговорам, и к компромиссам, – путін.
❗️россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность, – путін.
«Подписывать документы о мире рф будет только с легитимным руководителем Украины».
На поведение хуйла нужно смотреть с точки зрения психиатрии. Он классический психопат. Хочет разгромной победы хоть на межличностном уровне. После утраты власти Zе покинет Украину. рос СМИ выдадут это как разгромную победу и достижение своих целей. Так же рос СМИ выдавали за победу, поражение ненависного им Барыги и приход к власти их любимца - младорыга Zе на выборах 2019.
Загалом не зрозуміло чому Зе не звернувся в Конституційний суд "за роз'ясненнями". КС би роз'яснив що все нормально і все було би ок. Але Зе в своєму репертуарі - наплював на закон(на Конституцію в даному випадку).
Тоже мне "бином Ньютона": не может Найвплывовишый позволить свою треуголку даже на минуту из рук выпустить
budivelnik написав:Так в 2022 нас погнали В 2023 - ми частково відбились в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Брехня. Ми відбились в 2022. І в 2022 провели 2 достатньо успішні операції. По причині того що РФ була не готова. А в 2023-2024 - у нас вже успіхів не було. З вересня 2024 почався безперервний відступ, хоча і не дуже швидкий і поки-що не критичний. Але багато хто на Заході вважає що фронт може рухнути. Твої фантазії це круто, нажаль я більше про реальність.
Є твої фантазії , навіяні активною роботою педераційників в інформаційному просторі Є карта Діпстейт Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
budivelnik написав:1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО) 1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2 1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2) сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)
Як бачиш , за 10 місяців 2022 року ми втратили більше ніж за 10 років до того... Якщо хочеш я можу розбити на два періоди 22лютого 2022 -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО) 1травня 2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72047 1вересня2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72480
Як бачиш до вересня 2022 ми ніяких супер-супер вигідних операцій не провели
detroytred написав:Найбільш розповсюджений варіант: агресор впевнений, що жертва не буде давати опір. Що вломити у відповідь, що стрільнути, що доповісти вище (хоч зателефонувати на гарячу лінію всп, мо) -- це лише варіанти опору. Агресор впевнений, що не буде ніякого.
Да фіг його знає, що в голові цих деяких молодих да р'яних. По яких поняттях зараз в деяких частинах служба йде.
55-ти літньому дружбану моємому два отаких молодих здоров'ячків подполів (зампотех та зампотил) не раз погрожували розправою. Звісно тихцем розправитись. За те, що він вимагає від них по закону.
Інший здоровань мОлодець комбат під час святкування прям за столом запропонував вийти розібратися, хотів публічно принизити старого пенса, гадав, що отримає злив. Але цей дружбан досить добряче ще з училища б'ється й встав і каже пішли. То ж була комедія, як оцей херой почав зливатися, що дескать, пожартував.
Це я до того, що "не пощастило" поки отому 27-ми річному начштабу на подібного нарватися... Отримав би у відповідь одразу і на місці. Хоча подібні могікани вже рідкість. Точніше вже давно рідкість.
"Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда Путин не хочет разговаривать", - сказала Каллас. "Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. И почему нет покоя? Потому что Россия не хочет мира".
Очень хотелось бы услышать аргументы тех, кто призывает воевать до победы. На что вы рассчитываете? Каким образом мы можем добиться победы? Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы. Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
К сожалению, как обычно, кроме пустой болтовни и ура-патриотических высказываний ни одного ответа не увидел.