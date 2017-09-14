RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1138711388113891139011391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:40

  budivelnik написав:Є карта Діпстейт
Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних
А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
...
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)

Взяв і порахував
1 січня 23 - 43969 + 64730
1 січня 24 - 43969 + 64539 (деокупували 191 км2)
Ти звичайно "математик", вітаю.
191 км2 - це ні про що, можна вважати що зміни за 2023 рівні нулю.
А дані за 2022 рік я вважаю некоректними. Там було багато "різних територій" з різною степеню контролю. Так рахувати в лоб по кольору на deepstate в 2022 не можна.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 19 гру, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5849
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде

Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто

У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.


Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.



Верим…
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 17.12.22
Подякував: 120 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:43

усі рівні перед "законом"

https://t.me/kindzadza_ua/12512
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 23.05.14
Подякував: 606 раз.
Подякували: 496 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 20:52

ЛАД
Аналогія по війнам
Отже агресія німеччина на СРСР в 1941-1945 роках
22-06-1941 по 05-12-1941 - Німці захопили Прибалтику, Україну, Білорусь , дійшли до Москви
05-12-1941 по 05-05-1942 - СРСР відкинула від москви на 100+/-км і на 50 км вклинились в районі Ізюму ( це аналог наших успіхів під Києвом)
07-05-1942 по 18-11-1942 - Німці захопили Луганську, Ростовську і вийшли практично до Грозного
12-1942 по 03-1943 - СРСР відбили те що німці захопили в попередньому періоді (аналог наших успіхів в Харківській і Херсонській області)
12-02-1943 по 01-08-1943 - Німці контратакували і вийшли до сталінграда( захопили 1000км2) - (аналог контратаки педераційників в 2024 році)
В другій половині 1943 - німці огризались але відступала (аналог дій педераційників в 2025-2027 роках)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28397
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:00

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:andrijk777
По-моему, выспрашивали, почему я считаю, что здесь непрезентативное представление народа?
Почитайте сегодняшний форум.
Героев Чернигова, Львова и Германии. И не только.

Зато есть герой Харькова, который предлагает сдаться и постоянно ищет хороших русских

PS. Кстати, про сегодня. Ты меня читаешь, как бы ты не утверждал обратное (но ведь парторг не врёт же :) )

Ср 18 дек, 2024 02:39 - viewtopic.php?p=5800158#p5800158:
Очень хотелось бы услышать аргументы тех, кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.

К сожалению, как обычно, кроме пустой болтовни и ура-патриотических высказываний ни одного ответа не увидел.

ну да, твоя любимая фишка - я ничего не увидел, значит этого нет

Вот прям тебе за сутки набросают варианты.

Раз ты снизошёл до меня, о великий партейнеший, жди )
Набросаю варианты, как с мыслями соберусь

Только и от тебя, прочитать мои мысли, медленно шевеля губами ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10799
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:01

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  budivelnik написав:Так в 2022 нас погнали
В 2023 - ми частково відбились
в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Є твої фантазії , навіяні активною роботою педераційників в інформаційному просторі
Є карта Діпстейт
Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних
А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
  budivelnik написав:1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)
сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)
Як бачиш , за 10 місяців 2022 року ми втратили більше ніж за 10 років до того...
Якщо хочеш я можу розбити на два періоди
22лютого 2022 -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1травня 2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72047
1вересня2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72480

Як бачиш до вересня 2022 ми ніяких супер-супер вигідних операцій не провели


Взяв і порахував
1 січня 23 - 43969 + 64730
1 січня 24 - 43969 + 64539 (деокупували 191 км2)
Ти звичайно "математик", вітаю.
191 км2 - це ні про що, можна вважати що зміни за 2023 рівні нулю.
А дані за 2022 рік я вважаю некоректними. Там було багато "різних територій" з різною степеню контролю. Так рахувати в лоб по кольору на deepstate в 2022 не можна.
Отже ти вже не ВПЕВНЕНИЙ на 100% , а тільки ПРИПУСКАЄШ що карта Діпстейт над якою працює десяток осіб - не вірно показує захоплені площі..
Це вже добре
Ще трошки і ти перестанеш гнати пургу що треба було здатись в 2022 році...
Тим більше що в порівнянні з 1 січня 2025 року - ситуація в грудні 2022 року - була на сотні квадратних кілометрів гіршою
А раз так, то наші ЗСУ покращили СВОЇ позиції в порівнянні з 2022.
Ти дивився моє повідомлення про Другу світову?
Там німці ще через три роки після нападу проводили контратакувальні дії... і тільки на четвертому році війни перемога СРСР ( за яким стояли ті самі союзники що сьогодні стають за нами) - стала вже передбачуваною.

Тому
Якщо не хочеш виглядати простим зрадником - краще не розганяй проросійські наративи
Якщо не хочеш виглядати простим боягузом - не підтримуй таких самих боягузів
Якщо хочеш ПІСЛЯ війни ходити з високопіднятою головою - донать в ЗСУ... це і тобі + в карму і Країні допоможе.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28397
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:07

  ЛАД написав:Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.


Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 171
З нами з: 11.09.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:08

whois2010 добрый вечер. куда вы пропали?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26449
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:09

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
Коломию замініть на Сімферополь.. а так все інше правда.
В 2024 кацапи витратили 140 млрд доларів на захоплення 3 306 км2...
В нас ще 500 000 км2 - нехай подавляться
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28397
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:14

  Бетон написав:Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде

Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто

У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.


Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.



Верим…

#незабудимнепростим...
:?
Прохожий
 
Повідомлень: 13981
З нами з: 05.06.13
Подякував: 921 раз.
Подякували: 1447 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1138711388113891139011391>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: whois2010 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
25 78094
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 гру, 2024 11:02
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 249502
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 887908
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.