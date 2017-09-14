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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:40
budivelnik написав:
Є карта Діпстейт
Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних
А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
...
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)
Взяв і порахував
1 січня 23 - 43969 + 64730
1 січня 24 - 43969 + 64539 (деокупували 191 км2)
Ти звичайно "математик", вітаю.
191 км2 - це ні про що, можна вважати що зміни за 2023 рівні нулю.
А дані за 2022 рік я вважаю некоректними. Там було багато "різних територій" з різною степеню контролю. Так рахувати в лоб по кольору на deepstate в 2022 не можна.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 19 гру, 2024 20:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:43
Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде
Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто
У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.
ㅤ
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.
Верим…
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:43
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Додано: Чет 19 гру, 2024 20:52
ЛАД
Аналогія по війнам
Отже агресія німеччина на СРСР в 1941-1945 роках
22-06-1941 по 05-12-1941 - Німці захопили Прибалтику, Україну, Білорусь , дійшли до Москви
05-12-1941 по 05-05-1942 - СРСР відкинула від москви на 100+/-км і на 50 км вклинились в районі Ізюму ( це аналог наших успіхів під Києвом)
07-05-1942 по 18-11-1942 - Німці захопили Луганську, Ростовську і вийшли практично до Грозного
12-1942 по 03-1943 - СРСР відбили те що німці захопили в попередньому періоді (аналог наших успіхів в Харківській і Херсонській області)
12-02-1943 по 01-08-1943 - Німці контратакували і вийшли до сталінграда( захопили 1000км2) - (аналог контратаки педераційників в 2024 році)
В другій половині 1943 - німці огризались але відступала (аналог дій педераційників в 2025-2027 роках)
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budivelnik
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:00
ЛАД написав: pesikot написав: ЛАД написав:andrijk777
По-моему, выспрашивали, почему я считаю, что здесь непрезентативное представление народа?
Почитайте сегодняшний форум.
Героев Чернигова, Львова и Германии. И не только.
Зато есть герой Харькова, который предлагает сдаться и постоянно ищет хороших русских
PS. Кстати, про сегодня. Ты меня читаешь, как бы ты не утверждал обратное (но ведь парторг не врёт же
)
Ср 18 дек, 2024 02:39 - viewtopic.php?p=5800158#p5800158
:
Очень хотелось бы услышать аргументы тех, кто призывает воевать до победы.
На что вы рассчитываете?
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Я два дня буду читать всех, даже тех, кто у меня в чс.
К сожалению, как обычно, кроме пустой болтовни и ура-патриотических высказываний ни одного ответа
не увидел.
ну да, твоя любимая фишка - я ничего не увидел, значит этого нет
Вот прям тебе за сутки набросают варианты.
Раз ты снизошёл до меня, о великий партейнеший, жди )
Набросаю варианты, как с мыслями соберусь
Только и от тебя, прочитать мои мысли, медленно шевеля губами ))
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:01
andrijk777 написав: budivelnik написав: budivelnik написав:
Так в 2022 нас погнали
В 2023 - ми частково відбились
в 2024 - втратили по ЗАЯВАМ педераційників 3 306 км2
Є твої фантазії , навіяні активною роботою педераційників в інформаційному просторі
Є карта Діпстейт
Заходиш туди , вибираєш будь-яку дату і одним кліком мишки по захопленій території області - отримуєш суму в кілометрах квадратних
А потім просто додаєш три-чотири-пять сум в стовпчик і отримуєш
Але можу тобі на початок кожного року по діпстейту
budivelnik написав:
1 січня22-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1 січня23-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+63 317 км2
1 січня24-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+62 447 км2 ( деокупували 870 км2)
сьогодні -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+67 518 км2 ( втратили 5071 захопили 485курська)
Як бачиш , за 10 місяців 2022 року ми втратили більше ніж за 10 років до того...
Якщо хочеш я можу розбити на два періоди22лютого 2022 -окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)
1травня 2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72047
1вересня2022-окуповано 43969(Крим+ ОРДЛО)+72480
Як бачиш до вересня 2022 ми ніяких супер-супер вигідних операцій не провели
Взяв і порахував
1 січня 23 - 43969 + 64730
1 січня 24 - 43969 + 64539 (деокупували 191 км2)
Ти звичайно "математик", вітаю.
191 км2 - це ні про що, можна вважати що зміни за 2023 рівні нулю.
А дані за 2022 рік я вважаю некоректними. Там було багато "різних територій" з різною степеню контролю. Так рахувати в лоб по кольору на deepstate в 2022 не можна.
Отже ти вже не ВПЕВНЕНИЙ на 100% , а тільки ПРИПУСКАЄШ що карта Діпстейт над якою працює десяток осіб - не вірно показує захоплені площі..
Це вже добре
Ще трошки і ти перестанеш гнати пургу що треба було здатись в 2022 році...
Тим більше що в порівнянні з 1 січня 2025 року - ситуація в грудні 2022 року - була на сотні квадратних кілометрів гіршою
А раз так, то наші ЗСУ покращили СВОЇ позиції в порівнянні з 2022.
Ти дивився моє повідомлення про Другу світову?
Там німці ще через три роки після нападу проводили контратакувальні дії... і тільки на четвертому році війни перемога СРСР ( за яким стояли ті самі союзники що сьогодні стають за нами) - стала вже передбачуваною.
Тому
Якщо не хочеш виглядати простим зрадником - краще не розганяй проросійські наративи
Якщо не хочеш виглядати простим боягузом - не підтримуй таких самих боягузів
Якщо хочеш ПІСЛЯ війни ходити з високопіднятою головою - донать в ЗСУ... це і тобі + в карму і Країні допоможе.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:07
ЛАД написав:
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:08
whois2010 добрый вечер. куда вы пропали?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:09
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
Коломию замініть на Сімферополь.. а так все інше правда.
В 2024 кацапи витратили 140 млрд доларів на захоплення 3 306 км2...
В нас ще 500 000 км2 - нехай подавляться
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:14
Бетон написав:
Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде
Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто
У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.
ㅤ
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.
Верим…
#незабудимнепростим...
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