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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11388113891139011391>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:15

  Бетон написав:Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде

Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто

У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.


Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.



Верим…

Там не лише міноборони має проводити перевірку, а й мвд, прокуратура та сбу. Яким чином буряти вільно ходять по Вишгороду та підпалюють громадян?
Після перемоги ця влада зацементується і тиранія, над якою ми сміялися у московитів, буде квіточками. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована. Тут не буде майбутнього.
Зе-виборцям мої вітання
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:16

  UA написав:
  pesikot написав:Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків.

Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.

интересно сколько налогов рылы платят со своих комиссионных? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:18

  UA написав:
  pesikot написав:Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків.
Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.
Але таких хат приблизно 7 млн штук....
Така досить потужна черга виходить...

ПС
Не головне яка абсолютна сума платиться
ГОловне який це % від того що витрачається на власне життя....
Хоча чогось мені здається що того таки Порошенка не вдасться обскакати ні по процентам ні по абсолютним сумам....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:19

Модерация присутствует на форуме???

  whois2010 написав:
  Бетон написав:Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде

Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто

У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.


Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.



Верим…

Там не лише міноборони має проводити перевірку, а й мвд, прокуратура та сбу. Яким чином буряти вільно ходять по Вишгороду та підпалюють громадян?
Після перемоги ця влада зацементується і тиранія, над якою ми сміялися у московитів, буде квіточками. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована. Тут не буде майбутнього.
Зе-виборцям мої вітання

наконец то маска слетела а за ней... (хуиз?)...кацапское мурло...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:24

  UA написав:
  pesikot написав:Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків.

Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.

Мене вже тут називали Сільським Бухгалтером України ))

Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:24

  whois2010 написав: Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована. Тут не буде майбутнього.



Кто выжил при потужном тот бурятов не боится :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:28

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.


Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.

Нет , они верят в царя и плохих украинцев/бендеривцив , для повесить царя условия жизьни населения Москві и Питера должна упасть до уровя ниже плинтуса , покаместь даже намёка нету
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:30

  Господар Вельзевула написав:
  ЛАД написав:Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.


Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.

Так точно такої стратегії (що Україна видохнеться) у війні на виснаження притримується рфія.

Стратегію України для Перемоги озвучив президент.

Імхо. Стратегія Перемоги для України, як в казіно, пощастить і або щось трапиться, і партнери змінять характер допомоги; або щось трапиться в рфії і вона крахне або зміниться влада, в якої будуть інші цілі, ніж воювати з Україною, протистояти Заходу.

А так стратегія вимальовується така --- а-ля *мы за ценой не постоим*.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 19 гру, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:34

Прохожий


интересно сколько налогов рылы платят со своих комиссионных? :shock:


По його словам , він платить вже в Німеччині. Це преміум на порнхаб він так називає.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:35

  Бетон написав:Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде

Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто

У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.


Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.



Верим…

За крашанку па 17 хтось сів? так о тож , і за все інше не буде покарання
Vadim_
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