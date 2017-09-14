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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:16
UA написав: pesikot написав:
Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків
.
Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.
интересно сколько налогов рылы платят со своих комиссионных?
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:18
UA написав: pesikot написав:
Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків
.
Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.
Але таких хат приблизно 7 млн штук....
Така досить потужна черга виходить...
ПС
Не головне яка абсолютна сума платиться
ГОловне який це % від того що витрачається на власне життя....
Хоча чогось мені здається що того таки Порошенка не вдасться обскакати ні по процентам ні по абсолютним сумам....
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:19
whois2010 написав: Бетон написав:
Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде
Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто
У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.
ㅤ
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.
Верим…
Там не лише міноборони має проводити перевірку, а й мвд, прокуратура та сбу. Яким чином буряти вільно ходять по Вишгороду та підпалюють громадян?
Після перемоги ця влада зацементується і тиранія, над якою ми сміялися у московитів, буде квіточками. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
. Тут не буде майбутнього.
Зе-виборцям мої вітання
наконец то маска слетела а за ней... (хуиз?)...кацапское мурло...
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:24
UA написав: pesikot написав:
Корупція - це не тільки хабарі. Це і чорний нал, без сплати податків
.
Я розумію, що ти сплачуєш шалені суми податків?
Саме ти, а не бухгалтер організації де ти працюєш?
Давай я тобі допоможу.
Податок на землю під дідівською хатою (де росте стратегічний запас картофана) 328 грн 54 коп. Це десь 7-10 патронів до АК.
Потужна автоматна черга від pesikot.
Ворог біжіть.
Мене вже тут називали Сільським Бухгалтером України ))
Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:28
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
Нет , они верят в царя и плохих украинцев/бендеривцив , для повесить царя условия жизьни населения Москві и Питера должна упасть до уровя ниже плинтуса , покаместь даже намёка нету
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:30
Господар Вельзевула написав: ЛАД написав:
Каким образом мы можем добиться победы?
Только, пожалуйста, реальные варианты, а не эмоциональные призывы.
Стратегия заключается в обмене территорий на время,а так же в неравномерности потерь сторон. Думаю,где-то в районе Коломии кацапы выдохнутся окончательно и будут просить пощады, собственноручно повесив хуйло и выплатив репарации.
Так точно такої стратегії (що Україна видохнеться) у війні на виснаження притримується рфія.
Стратегію України для Перемоги озвучив президент.
Імхо. Стратегія Перемоги для України, як в казіно, пощастить і або щось трапиться, і партнери змінять характер допомоги; або щось трапиться в рфії і вона крахне або зміниться влада, в якої будуть інші цілі, ніж воювати з Україною, протистояти Заходу.
А так стратегія вимальовується така --- а-ля *мы за ценой не постоим*.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 19 гру, 2024 21:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:34
Прохожий
интересно сколько налогов рылы платят со своих комиссионных?
По його словам , він платить вже в Німеччині. Це преміум на порнхаб він так називає.
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:35
Бетон написав:
Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде
Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто
У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних.
ㅤ
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.
Верим…
За крашанку па 17 хтось сів? так о тож , і за все інше не буде покарання
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Vadim_
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Додано: Чет 19 гру, 2024 21:42
pesikot написав:
Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
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UA
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