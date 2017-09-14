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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11389113901139111392>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:42

  pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )

Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:42

  whois2010 написав:и. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:49

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:и. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.

Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює. Дії ТЦК свідомо направлені на те, щоб роз"єднати армію та народ України. І вони це успішно зробили, аж до ненависті між сторонами.
"Захисники" в пікселі ховаються балаклавах? Від кого? Дії поліції як трактувати? Яким чином ці окупанти опинилися в глубокому тилу та спалюють цивільних?
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:50

  Wirująświatła написав:на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.

тцк и нпу у Зе, это как алавитская Гвардия у Асада.
За лояльность им можно абсолютно всё.
Сейчас сирийское население их вешает и не всегда за горло.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:53

  whois2010 написав:Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює.
какие у него рычаги контроля? ну натянет сырского и пересрётся со всей верхушкой зсу, потом его снесёт майдан сзчшников. Почему их не трогают, не задумывались? чтобы не поджечь керосин раньше времени. В нужный момент поверьте всё будет. СЗЧшники это ракета против президента. Достаточно робин гуду сказать он вас хочет посадить и зелю вынесут из ОП вместо с троном.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 21:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:53

  UA написав:
  pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )

Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.

То ти інших, через судові рішення, примушував платити податки ?

Чи тебе, через судові рішення, примушували платити податки ?

Тут є нюанс ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:55

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює.
какие у него рычаги контроля? натянет сырмкого пересрётся со всей верхушкой зсу, потом его снесёт майдан сзчшников. Почему их не трогают, не задумывались? чтобы не поджечь керосин раньше времени. В нужный момент поверьте всё будет. Ситуацию в целом не контролирует никто.

Вас ЛАД покусав? В зелинського своя більшисть в Раді, свій міністр МВС, свій гепрокурор, свій міністр оборони та карманний сирський. Яких важелів йому не вистачає?
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:57

  UA написав:
  Wirująświatła написав:на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.

тцк и нпу у Зе, это как алавитская Гвардия у Асада.
За лояльность им можно абсолютно всё.
Сейчас сирийское население их вешает и не всегда за горло.

Хотелось бы картинок как именно их вешают
Ну чтоб потом "можемпавтврить"...
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 21:58

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює.
какие у него рычаги контроля? натянет сырмкого пересрётся со всей верхушкой зсу, потом его снесёт майдан сзчшников. Почему их не трогают, не задумывались? чтобы не поджечь керосин раньше времени. В нужный момент поверьте всё будет. Ситуацию в целом не контролирует никто.

Вас ЛАД покусав? В зелинського своя більшисть в Раді, свій міністр МВС, свій гепрокурор, свій міністр оборони та карманний сирський. Яких важелів йому не вистачає?

в период войны это всё пасочки в песочке. Люди с оружием реально контролируют ситуацию в стране. сырский (или др. генерал) в любой момент может перестать быть "карманным" и захотеть стать президентом. у зели ноль ресурсов и даже срок его каденции вышел. это попка дурак записывающий вечерние блоги, в то время когда за его спиной тырят шо хотят и бьют кого хотят.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:01

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:и. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.


А вот для этого пришел Дональд Трамп.Но если его перекупят триллионами добра в виде надр и минетом на коленях,испросив позволения на вечную войну- то тады ой.
Главное,что генофонд нации сохранился,в виде пловцов через тису. Они будут плодится,размножатся и их правнуки вечерами будут рассказывать сагу о Великом Зеленом Вожде-последнем Вожде великой нации.
Господар Вельзевула
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