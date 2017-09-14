Господар Вельзевула написав:Главное,что генофонд нации сохранился,в виде пловцов через тису.
Загалом понад 25 мільйонів українців живуть за межами України. Такою численною українська діаспора не була ніколи в історії. Точніше, я вважаю, що ця кількість ближча до 30 мільйонів чи навіть вища. 25 мільйонів – це консервативна, підтверджена оцінка, яка включає 5-7 мільйонів, що виїхали з України вже після повномасштабного вторгнення. https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7194147/
Wirująświatła написав:в любой момент может перестать быть "карманным" и захотеть стать президентом. у зели ноль ресурсов и даже срок его каденции вышел. это попка дурак записывающий вечерние блоги, в то время когда за его спиной тырят шо хотят и бьют кого хотят.
Без міжнародної допомоги ніякий генерал не втримається у владі надовго, тому їм потрібен який буде грати роль по написаному сценарію.
whois2010 написав:и. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.
Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює. Дії ТЦК свідомо направлені на те, щоб роз"єднати армію та народ України. І вони це успішно зробили, аж до ненависті між сторонами. "Захисники" в пікселі ховаються балаклавах? Від кого? Дії поліції як трактувати? Яким чином ці окупанти опинилися в глубокому тилу та спалюють цивільних?
З залучанням поліції це вже треш , мені ці блокпости нагадали "пункти санобробки" на в'ізді до Харківа у середині 90-х , але там мийники були без калашів і йшли нах за попытку развода
Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгород
Що відомо станом на зараз?
19.12.2024 екіпажем ГРПП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області під час здійснення превентивних заходів близько 14.00 по вул. Шолуденка, у м. Вишгород за порушення ПДР було зупинено автомобіль марки "SUZUKI" д.н.з. АЕ2872СХ під керуванням Молчанова Антона Олексійовича.
Під час перевірки вказаного правопорушника по базі ІТС ІПНП було встановлено, що останній перебуває у розшуку Мукачівським РТЦК та СП, про що останньому було повідомлено та зроблено відповідне повідомлення на спецлінію "102".
Реагуючи на вказане Молчанов А.О. не виходячи з транспортного засобу повідомив поліцейським, що прослідує на власному автомобілі за ними до приміщення РТЦК та СП, однак під час початку руху здійснив маневр з метою втечі, що помітили проїзджаючі повз працівники РТЦК та з метою надання допомоги працівникам поліції заблокували його.
У подальшому, Молчанов А.О. зачинився в автомобілі та повідомив, що нікуди не вийде та не поїде, у зв'язку з чим враховуючи непокору законній вимозі інспектором ВРПП було застосовано спецзасіб - газ дратівливої дії. Усвідомивши вказане Молчанов А.О. для ліквідації дії дратівливого газу запалив запальничку (будь-яких тілесних ушкоджень Молчанов А.О.) не отримав.
Через деякий час, після розмов з поліцейськими Молчанов А.О. усвідомлюючи вказане вийшов з транспортного засобу та погоджуючись з правопорушенням добровільно на цивільному автомобілі прослідував до Вишгородського РТЦК та СП.
Також відносно Молчанова А.О. о 14.18 того ж дня було винесено постанову про адміністративне правопорушення за вчинення адміні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП.
Разом з тим слід зазначити, що Молчанов А.О. 27.09.2024 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання наркотичного засобу - амфетаміну), яке було виявлене працівниками ВРПП Вишгородського РУП ГУ. Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР. На даний час матеріали скеровані до Вишгородського районного суду Київської області для прийняття рішення відповідно до законодавства України.
Гениально. У всех ухылянтов теперь будут находить наркотик. Не придерешься. Нашли наркотик значит годен.
Он теперь будет лучше воевать(чем ухылянты Хаттаб, Халява и прочие гавкающие шаманоподобные флёры) и скорее выйдет за границы 91, чем не под амфиками?