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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1139011391113921139311394>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:08

  pesikot написав:
  UA написав:Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.

То ти інших, через судові рішення, примушував платити податки ?

Чи тебе, через судові рішення, примушували платити податки ?

Тут є нюанс ))

Як гарно бути котом.
Голова не болить через якісь там податки.

Податкова служба не примушує, вона нараховує. Часто від фонаря.
Гетьманцев обложить кожного колорадского жука на твоему картофані окремим податком - дізнається.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:08

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  Господар Вельзевула написав:Главное,что генофонд нации сохранился,в виде пловцов через тису.


Загалом понад 25 мільйонів українців живуть за межами України. Такою численною українська діаспора не була ніколи в історії.
Точніше, я вважаю, що ця кількість ближча до 30 мільйонів чи навіть вища.
25 мільйонів – це консервативна, підтверджена оцінка, яка включає 5-7 мільйонів, що виїхали з України вже після повномасштабного вторгнення.
https://www.eurointegration.com.ua/arti ... 3/7194147/
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:в любой момент может перестать быть "карманным" и захотеть стать президентом. у зели ноль ресурсов и даже срок его каденции вышел. это попка дурак записывающий вечерние блоги, в то время когда за его спиной тырят шо хотят и бьют кого хотят.

Без міжнародної допомоги ніякий генерал не втримається у владі надовго, тому їм потрібен який буде грати роль по написаному сценарію.
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:16

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:и. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована
на зло бабушке отморозить уши? проиграть должна власть. Зеленский на коленях должен просить прощения за то что никуя не контролировал, ни на что не влиял и тцк (ожидаемо) превратились в ОПГ.

Оце найбільша помилка, вважати, що зелінський нічого не контролює. Дії ТЦК свідомо направлені на те, щоб роз"єднати армію та народ України. І вони це успішно зробили, аж до ненависті між сторонами.
"Захисники" в пікселі ховаються балаклавах? Від кого? Дії поліції як трактувати? Яким чином ці окупанти опинилися в глубокому тилу та спалюють цивільних?

З залучанням поліції це вже треш , мені ці блокпости нагадали "пункти санобробки" на в'ізді до Харківа у середині 90-х , але там мийники були без калашів і йшли нах за попытку развода
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:16

      Hotab написав:Прохожий


    интересно сколько налогов рылы платят со своих комиссионных? :shock:


    По його словам , він платить вже в Німеччині. Це преміум на порнхаб він так називає.

    ооо
    Самый мультифунцкциАНАЛьный оператор всех воздушных средств поражения противника в украинских ВВС на проводе
    Шо там с окопом и обороной Димитрова, уже там или "как мягок кампусный диван"?
    барабашов
     
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    Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:20

      UA написав:
      pesikot написав:
      UA написав:Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.

    То ти інших, через судові рішення, примушував платити податки ?

    Чи тебе, через судові рішення, примушували платити податки ?

    Тут є нюанс ))

    Як гарно бути котом.
    Голова не болить через якісь там податки.

    Податкова служба не примушує, вона нараховує. Часто від фонаря.

    Якийсь набір слів ...

    Спершу
    "примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення"

    Потім
    "Податкова служба не примушує, вона нараховує"

    І це від ветерана МВД, який грозився мене лишити відстрочки

    Мабуть, з податками ветеран МВД начудив так, що навіть в МВД офігили і сказали податковій, робить з ним все, що вважаєте за потрібне )
    Податкова взялась за цього фінансового ... "генія" )
    pesikot
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    Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:24

      UA написав:Давайте рішення про націоналізацію активів олігархів?
    Неконституційно? Порушує закони та права людини?


    государству сейчас нужны деньги а не имущество.
    или думаете с национализированного будет больше налогов чем с частного?
    tester7336
     
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    Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:24

      Wirująświatła написав:
    Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгород

    Що відомо станом на зараз?

    19.12.2024 екіпажем ГРПП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області під час здійснення превентивних заходів близько 14.00 по вул. Шолуденка, у м. Вишгород за порушення ПДР було зупинено автомобіль марки "SUZUKI" д.н.з. АЕ2872СХ під керуванням Молчанова Антона Олексійовича.

    Під час перевірки вказаного правопорушника по базі ІТС ІПНП було встановлено, що останній перебуває у розшуку Мукачівським РТЦК та СП, про що останньому було повідомлено та зроблено відповідне повідомлення на спецлінію "102".

    Реагуючи на вказане Молчанов А.О. не виходячи з транспортного засобу повідомив поліцейським, що прослідує на власному автомобілі за ними до приміщення РТЦК та СП, однак під час початку руху здійснив маневр з метою втечі, що помітили проїзджаючі повз працівники РТЦК та з метою надання допомоги працівникам поліції заблокували його.

    У подальшому, Молчанов А.О. зачинився в автомобілі та повідомив, що нікуди не вийде та не поїде, у зв'язку з чим враховуючи непокору законній вимозі інспектором ВРПП було застосовано спецзасіб - газ дратівливої дії. Усвідомивши вказане Молчанов А.О. для ліквідації дії дратівливого газу запалив запальничку (будь-яких тілесних ушкоджень Молчанов А.О.) не отримав.

    Через деякий час, після розмов з поліцейськими Молчанов А.О. усвідомлюючи вказане вийшов з транспортного засобу та погоджуючись з правопорушенням добровільно на цивільному автомобілі прослідував до Вишгородського РТЦК та СП.

    Також відносно Молчанова А.О. о 14.18 того ж дня було винесено постанову про адміністративне правопорушення за вчинення адміні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП.

    Разом з тим слід зазначити, що Молчанов А.О. 27.09.2024 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання наркотичного засобу - амфетаміну), яке було виявлене працівниками ВРПП Вишгородського РУП ГУ. Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР. На даний час матеріали скеровані до Вишгородського районного суду Київської області для прийняття рішення відповідно до законодавства України.

    Гениально. У всех ухылянтов теперь будут находить наркотик. Не придерешься. Нашли наркотик значит годен.

    Он теперь будет лучше воевать(чем ухылянты Хаттаб, Халява и прочие гавкающие шаманоподобные флёры) и скорее выйдет за границы 91, чем не под амфиками?
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    Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:28

    Re: Напад росії і білорусі на Україну

    https://twitter.com/i/status/1869794794853277740
    GALeon
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    Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 22:29

      tester7336 написав:
      UA написав:Давайте рішення про націоналізацію активів олігархів?
    Неконституційно? Порушує закони та права людини?


    государству сейчас нужны деньги а не имущество.
    или думаете с национализированного будет больше налогов чем с частного?

    в банках депозитов -- чуть больше, чем 100 лярдов :wink:
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