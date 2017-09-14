Поліція Київщини розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгород



Що відомо станом на зараз?



19.12.2024 екіпажем ГРПП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області під час здійснення превентивних заходів близько 14.00 по вул. Шолуденка, у м. Вишгород за порушення ПДР було зупинено автомобіль марки "SUZUKI" д.н.з. АЕ2872СХ під керуванням Молчанова Антона Олексійовича.



Під час перевірки вказаного правопорушника по базі ІТС ІПНП було встановлено, що останній перебуває у розшуку Мукачівським РТЦК та СП, про що останньому було повідомлено та зроблено відповідне повідомлення на спецлінію "102".



Реагуючи на вказане Молчанов А.О. не виходячи з транспортного засобу повідомив поліцейським, що прослідує на власному автомобілі за ними до приміщення РТЦК та СП, однак під час початку руху здійснив маневр з метою втечі, що помітили проїзджаючі повз працівники РТЦК та з метою надання допомоги працівникам поліції заблокували його.



У подальшому, Молчанов А.О. зачинився в автомобілі та повідомив, що нікуди не вийде та не поїде, у зв'язку з чим враховуючи непокору законній вимозі інспектором ВРПП було застосовано спецзасіб - газ дратівливої дії. Усвідомивши вказане Молчанов А.О. для ліквідації дії дратівливого газу запалив запальничку (будь-яких тілесних ушкоджень Молчанов А.О.) не отримав.



Через деякий час, після розмов з поліцейськими Молчанов А.О. усвідомлюючи вказане вийшов з транспортного засобу та погоджуючись з правопорушенням добровільно на цивільному автомобілі прослідував до Вишгородського РТЦК та СП.



Також відносно Молчанова А.О. о 14.18 того ж дня було винесено постанову про адміністративне правопорушення за вчинення адміні правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 121 КУпАП.



Разом з тим слід зазначити, що Молчанов А.О. 27.09.2024 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання наркотичного засобу - амфетаміну), яке було виявлене працівниками ВРПП Вишгородського РУП ГУ. Відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР. На даний час матеріали скеровані до Вишгородського районного суду Київської області для прийняття рішення відповідно до законодавства України.