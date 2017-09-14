Wirująświatła написав:в любой момент может перестать быть "карманным" и захотеть стать президентом. у зели ноль ресурсов и даже срок его каденции вышел. это попка дурак записывающий вечерние блоги, в то время когда за его спиной тырят шо хотят и бьют кого хотят.
Без міжнародної допомоги ніякий генерал не втримається у владі надовго, тому їм потрібен який буде грати роль по написаному сценарію.
то есть помощь льют адресно зеленскому? переживут смену одной шоблы на другую даже не заметят. Мы как сомали, реальная власть у людей с автоматами.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 гру, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Минобороны проводит проверку по ситуации, связанной с ТЦК в Вышгороде
Люди у військовій формі викурюють чоловіка газом і підпалюють авто
У мережі стверджують, що подія сталася у Вишгороді під час оповіщення населення для оновлення контактних даних. ㅤ
Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности.
Верим…
Там не лише міноборони має проводити перевірку, а й мвд, прокуратура та сбу. Яким чином буряти вільно ходять по Вишгороду та підпалюють громадян? Після перемоги ця влада зацементується і тиранія, над якою ми сміялися у московитів, буде квіточками. Дивлячись на подібні дії представників влади, хочеться щоб ця країна програла і була зруйнована. Тут не буде майбутнього. Зе-виборцям мої вітання
наконец то маска слетела а за ней... (хуиз?)...кацапское мурло...
ты имеешь в виду балаклава слетела а за ней кацапское мурло? или бурят?
pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
Бетон написав:Ну да Ну да. Не подобається корупція, чемодан вокзал варшава.
на відміну від тебе я чітко бачу причини і наслідки, а тобі треба як дитині все пояснювати майже на пальцях. рф за 20років продали нафти, газу, золота на 5+ трлн доларів (з цих грошей 1,5трлн вивели в ошфори), з решти 3,5 трлн чиновники рангом нижче вкрали 1 трлн. і те що залишилось спустили ще нижче. у жирні роки в столиці зарплати росли до 3к, але прорівняйте Дубай і москву (теріторії майже схожі)-тільки різниця в 1000 разів
Мені зовсім не цікавлять кродилічі сльози про закриття кордонів-це рішення потрібне і обгрунтоване.
А рішення з середини 24 року у провідних ІТ компаній щодо найму працівників чоловіків які в Україні не більше ніж 15-20-25% на проекти, напевно виглядає нууу дуже привабливо та послідовно. Зате "місцеві" у виграші, зп/2-3 рази і взагалі добре. Флай, у твоїй галері такий же ценз?
З місцевої галери викинули з ковідоноєю, пака-пака, джаст е бізнес, носінг персонал.
Vadim_ написав:Один з безлічі "патріотів" холява получил удостоверение УБД (льготы не малые за счёт налогоплательщиков, простых трактористов и иных), за ні за шо і тепер буде усих понукати іти у окоп п.с. те що з 2014 до самого початку війни співпрацював з россією він наразі "забув"?
Востаннє редагувалось Vadim_ в Чет 19 гру, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
О чем россияне хотели бы спросить Владимира Путина на «Прямой линии» (состоится в четверг, 19 декабря):
1️⃣ «Когда закончится СВО/военные действия?» (22%) 2️⃣ «Когда повысят пенсию, зарплату, пособия?» (16%) 3️⃣ «Почему растут цены? Когда они будут снижаться? Когда остановится инфляция? Когда понизится ключевая ставка?» (7%) 4️⃣ «Когда решатся проблемы ЖКХ? Когда остановится рост тарифов ЖКХ? Почему высокие ставки по ипотеке, когда они снизятся? Решите проблему аварийного жилья» (6%) 5️⃣ «Когда улучшится ситуация с медициной/образованием?» (5%) 6️⃣ «Когда наведете порядок в стране, поменяете правительство? Почему слишком мягко с чиновниками/оппозиционерами?» (4%) 7️⃣ «Зачем подняли пенсионный возраст? Будете снижать/повышать?» (3%) 8️⃣ «Почему не ведется борьба с коррупцией?» (2%) 9️⃣ «Какое будущее ждет Россию?» (2%)
Hotab написав:Свиноматка Дніпропетровська відчуває, що скоро. КАБ прилетить прямо в холку з салом, на Озерку , починає істерики закатувати)) Мріє, що хтось замість нього піде рідне сімейне гніздечко і доціну (яка в Мюнхені) квартиру під орендою захищати . Ні, лейтенант, твій час настав!! Пора!! Бери шинель, марш в окоп)) КАБ сам себе не спіймає!
Расскажи как тебя трахал в жопу сперва весь курс в училище за то что ты сексот и подлизыватель начальству, а потом негр в Хартуме, ведь "холмс уже не мог жить без любимой трубки"