pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
доречі, це саме питання я задава і в польщі. скільки терористів ви спіймали і корупціонерів тим, що блокуєте рахунки звичайним людям? мені пояснили, що корупціонери якраз відмивають кошти. кінцева мета всіх заборон звичаного населення зовсім не приминення корупції. а для ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАСЕЛЕННЯ КОРПОРАЦІЯМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МІЛКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ НАЙМАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. вже в багатьох країнах європи, підприємець - це ніщеброд. залишилась - Україна. але гетьманцем поступово нищить мілкий бізнес
pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
У цієї різнобарвної соціальної групи є спільна риса - повна залежність від виплат з бюджету. Им все должны. Яка їм різниця як робітники до місця роботи добираються? Головне виплати на картку падають вчасно.