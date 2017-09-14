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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11391113921139311394

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 96
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
15%
14
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:08

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )

Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.

ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід.
вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)

доречі, це саме питання я задава і в польщі. скільки терористів ви спіймали і корупціонерів тим, що блокуєте рахунки звичайним людям? мені пояснили, що корупціонери якраз відмивають кошти. кінцева мета всіх заборон звичаного населення зовсім не приминення корупції. а для ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАСЕЛЕННЯ КОРПОРАЦІЯМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МІЛКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ НАЙМАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ.
вже в багатьох країнах європи, підприємець - це ніщеброд.
залишилась - Україна. але гетьманцем поступово нищить мілкий бізнес
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:08

  Бетон написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )

Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.

ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід.
вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)

У цієї різнобарвної соціальної групи є спільна риса - повна залежність від виплат з бюджету.
Им все должны.
Яка їм різниця як робітники до місця роботи добираються?
Головне виплати на картку падають вчасно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2024 23:43

  _hunter написав:
  whois2010 написав:
  _hunter написав:в банках депозитов -- чуть больше, чем 100 лярдов :wink:

У вигляді позик-кредитів та цінних паперів. Фізичних каклет там кіт наплакав

Пишут именно о вкладах
https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist#1
но что НБУ под "вкладом" понимает -- вопрос...

так розберись - вся інфо за посиланням.

щось незрозуміло - задавай питання, підкажемо 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:03

https://www.youtube.com/shorts/JOSZaLRhuFA
Патріотичне виховання молоді :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 00:26

  UA написав:https://www.youtube.com/shorts/JOSZaLRhuFA
Патріотичне виховання молоді :mrgreen:

Подотритесь, пацану 24 и в пиздорезах был больше вашего https://youtu.be/SOgxZjxBH28?si=d-EU0Yf-0_6Z7QHF
Искренне надеюсь что своего племяшка в пиздец, Вы охуенный не бросите. Сейчас прям плохо очень и такие как Вы вызывают у меня резкое отвращение, вас больше статистически и без мозгов, Вы же лишаете внуков (через поколение) будущего. Живите с этим, хотя интеллект дело наживное, в молодости, в старости побеждает маразм.
stm
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