pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
доречі, це саме питання я задава і в польщі. скільки терористів ви спіймали і корупціонерів тим, що блокуєте рахунки звичайним людям? мені пояснили, що корупціонери якраз відмивають кошти. кінцева мета всіх заборон звичаного населення зовсім не приминення корупції. а для ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАСЕЛЕННЯ КОРПОРАЦІЯМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МІЛКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ НАЙМАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. вже в багатьох країнах європи, підприємець - це ніщеброд. залишилась - Україна. але гетьманцем поступово нищить мілкий бізнес
pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
У цієї різнобарвної соціальної групи є спільна риса - повна залежність від виплат з бюджету. Им все должны. Яка їм різниця як робітники до місця роботи добираються? Головне виплати на картку падають вчасно.
UA написав:https://www.youtube.com/shorts/JOSZaLRhuFA Патріотичне виховання молоді
Подотритесь, пацану 24 и в пиздорезах был больше вашего https://youtu.be/SOgxZjxBH28?si=d-EU0Yf-0_6Z7QHF Искренне надеюсь что своего племяшка в пиздец, Вы охуенный не бросите. Сейчас прям плохо очень и такие как Вы вызывают у меня резкое отвращение, вас больше статистически и без мозгов, Вы же лишаете внуков (через поколение) будущего. Живите с этим, хотя интеллект дело наживное, в молодости, в старости побеждает маразм.