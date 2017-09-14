Додано: П'ят 20 гру, 2024 01:47

ЛАД

Там смех после паузы, явно на чей-то едкий комент, а не на саму ситуацию.

Эти скорее всего отправятся что-то штурмовать.

Непонятно набуя так беспределить. Там и так чувак попал, он полностью их, коль он в розыске. (Выше кто-то упоминал об этом)

З.Ы

Виталя, если предполагается ответ, то ЛС закрыта по-прежнему.

З.Ы. Из всех видео которые здесь обсуждали (включая Маркуса, или как там его) посмотрел только это. Благодаря вашей неожиданной реакции. На большее времени нет. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.