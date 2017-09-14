pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
доречі, це саме питання я задава і в польщі. скільки терористів ви спіймали і корупціонерів тим, що блокуєте рахунки звичайним людям? мені пояснили, що корупціонери якраз відмивають кошти. кінцева мета всіх заборон звичаного населення зовсім не приминення корупції. а для ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАСЕЛЕННЯ КОРПОРАЦІЯМИ ТА ОБМЕЖЕННЯ МІЛКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ НАЙМАНОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ. вже в багатьох країнах європи, підприємець - це ніщеброд. залишилась - Україна. але гетьманцем поступово нищить мілкий бізнес
pesikot написав:Бачу, що у тебе великий досвід "сплати" податків )
Так, значний. В т.ч. примушення податкових органів до виконання Закону через судові рішення.
ця компашка всерйоз думають, що в світі знайшли хочаб одного корупціонера щімлячі звичайний нарід. вони сидять на фінансовому форумі і навіть не здогадуються, що головні корупціонери мають штати юристів і крадуть з бюджета мільярди доларів. гетьманцев на початку вторгнення курував вивіз готівки фурами)
У цієї різнобарвної соціальної групи є спільна риса - повна залежність від виплат з бюджету. Им все должны. Яка їм різниця як робітники до місця роботи добираються? Головне виплати на картку падають вчасно.
UA написав:https://www.youtube.com/shorts/JOSZaLRhuFA Патріотичне виховання молоді
Подотритесь, пацану 24 и в пиздорезах был больше вашего https://youtu.be/SOgxZjxBH28?si=d-EU0Yf-0_6Z7QHF Искренне надеюсь что своего племяшка в пиздец, Вы охуенный не бросите. Сейчас прям плохо очень и такие как Вы вызывают у меня резкое отвращение, вас больше статистически и без мозгов, Вы же лишаете внуков (через поколение) будущего. Живите с этим, хотя интеллект дело наживное, в молодости, в старости побеждает маразм.
ЛАД Там смех после паузы, явно на чей-то едкий комент, а не на саму ситуацию. Эти скорее всего отправятся что-то штурмовать. Непонятно набуя так беспределить. Там и так чувак попал, он полностью их, коль он в розыске. (Выше кто-то упоминал об этом) З.Ы Виталя, если предполагается ответ, то ЛС закрыта по-прежнему. З.Ы. Из всех видео которые здесь обсуждали (включая Маркуса, или как там его) посмотрел только это. Благодаря вашей неожиданной реакции. На большее времени нет. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.
Hotab написав:ЛАД Там смех после паузы, явно на чей-то едкий комент, а не на саму ситуацию. Эти скорее всего отправятся что-то штурмовать. Непонятно набуя так беспределить. Там и так чувак попал, он полностью их, коль он в розыске. (Выше кто-то упоминал об этом) З.Ы Виталя, если предполагается ответ, то ЛС закрыта по-прежнему. З.Ы. Из всех видео которые здесь обсуждали (включая Маркуса, или как там его) посмотрел только это. Благодаря вашей неожиданной реакции. На большее времени нет. Отпуск заканчивается. И то, такой себе отпуск: впереди снова экзамен Физподготовка, Английский и некоторые другие практические. Пришлось сидеть готовиться.
"он в розыске" - "в розшуку ТЦК", (Выше кто-то упоминал об этом) - "перебуває у розшуку Мукачівським РТЦК та СП"
Також про цей "розшук ТЦК" було, що його не існує.
Вообще, граждане Украины, очень полезно сейчас пробежаться по страницам медийных и просто «воинов». Они повально гыгыкают по поводу издевательств над такими же как вы гражданами Украины (хотя бы и аватарами) со стороны командования, выявленных в 211-й бригаде. Это к вопросу о том, что они тут придут и порядок наведут. Публичное одобрение пыток и призывы их продолжать. .... Всех этих гыгыкающих еще лечить придется.
так і бачу чим довше війна тим "сильніша" буде післявоєнна єдність
Вообще неплохо бы вспомнить что алкоголизм это как бы болезнь, тут вопрос издевательства над больными людьми и как вообще они прошли ВЛК и попали в армию.
И чисто технический вопрос - что мешает тупо запретить продавать (вариант -ограничить/взять под контроль) алкоголь в радиусе ХХХ км от расположения части? Военное положение разрешило нам закрыть границы, хватать людей, забирать телефоны, ввести единый марафон, запретить выборы, на подходе запретить телеграм, и ее кучу ограничений - но вот зеленый змий как-то оказался сильнее военного положения почему-то.